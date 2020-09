Saksøkes av svigerfaren

I juni ble det kjent at den tidligere «American Idol»-vinneren Kelly Clarkson (38) og ektemannen Brandon Blackstock (43) skulle skilles etter syv års ekteskap.

– Det jeg står i akkurat nå er vanskelig, fordi det involverer flere enn bare mitt eget hjerte. Det angår mange små hjerter. Vi har fire barn, uttalte Clarkson da hun tidligere denne måneden hadde premiere på «The Kelly Clarkson Show» på NBC etter et halvt års pause.

Saksøkes

Fem år etter hun vant American Idol, begynte artisten å jobbe med Starstruck Management Group. De er ledet av svigerfar Narvel Blackstock, som nå saksøker Clarkson for ubetalte regninger.

Managementet hevder at artisten skylder dem 1,4 millioner dollar, som tilsvarer litt over 13,2 millioner kroner. Klagen går ut på at Clarkson ikke har betalt nok etter arbeidet på «The Kelly Clarkson Show» og jobben i «The Voice» tidligere i år, skriver Variety.

Selskapet hevder også at artisten kommer til å skylde minst 5,4 millioner dollar når året er omme, som tilsvarer 51 millioner kroner.

Muntlig avtale

I søksmålet kommer det frem at Clarkson og Starstruck ikke har en skriftlig avtale, men at rammene skal ha blitt fastsatt under en muntlig avtale i 2007. Denne avtalen skal artisten ha godkjent under en telefonsamtale.

Siden den gang har selskapet blitt betalt 15 prosent av hva Clarkson tjente.

– Over en periode på cirka 13 år har Starstruck formet Clarkson til en superstjerne. Selskapet har vært essensiell i å bygge henne opp til den suksessen hun har fått, som å vinne Grammys, nominasjoner, hit-album og eget TV-show. Tross vårt harde arbeid har hun bestemt seg for å ikke betale oss det som står i kontrakten, heter det i søksmålet.