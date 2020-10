Dette er Nakstads vaksine-spådom

Lei av pandemien? Da er du ikke alene, men det er lys i tunnelen.

Titalls legemiddelselskaper over hele verden jobber på spreng for å utvikle en vaksine mot covid-19, og flere av dem er i den siste fasen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at han tror en vaksine vil være på plass etter nyttår, altså om cirka tre måneder.

– Jeg tror at vaksinekandidatene som EU har inngått avtale om, og som de fortsetter inngå avtaler om, vil begynne å bli tilgjengelig etter nyttår, sier Nakstad til TV 2.

De første månedene vil et lite antall mennesker bli vaksinert først, fordi det tar tid før man får større og større leveranser, slik at flere kan vaksineres, sier han.

– Også vil det mest sannsynlig halvveis i 2021 være sånn at ganske mange kan bli vaksinert, sier Nakstad.

ÅR: Det tar vanligvis ti år å lage en vaksine. Her ligger en koronapasident på et sykehus i Kosovo. Foto: Visar Kryeziu/ AP / NTB

Mer normalt til sommeren

EU har inngått en rekke avtaler med legemiddelselskaper som skal sikre medlemslandene og EØS-landene vaksine.

Ifølge vaksinenotatet til Verdens helseorganisasjon (WHO), som ble oppdatert mandag, er 40 vaksinekandidater i klinisk utprøving, og ti av dem er i den siste fasen, fase 3.

Nakstad understreker at det er veldig usikkert når folk kan begynne å vaksineres.

– Det betyr nok at vi må ta innover oss at vi har en pandemi også godt inn i 2021. Men vi håper at vi halvveis i 2021 kan begynne å leve enda mer normalt, fordi veldig store deler av befolkningen etter hvert blir vaksinert, sier den assisterende helsedirektøren.

Disse kan vaksineres først

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo og Oslo universietssykehus er enig med Nakstad om at en vaksine kan være tilgjenglig fra nyttår.

– Det er så mange nå som er i slutten av fase 3 og midt i fase 3 at det vil være dokumentasjon tilgjengelig som kan rettferdiggjøre en godkjenning over nyttår, sier hun til TV 2.

FORSKER: Gunnveig Grønedal Foto: UiO

Det vil ta tid å produsere vaksiner nok til alle, og Grødeland tror at myndighetene kommer til å prioritere å vaksinere helsepersonell og risikogrupper først.

Men det er ikke nødvendigvis slik at risikogrupper vil bli vaksinert. Det betinger at vaksinen er blitt testet på folk i denne gruppen.

– De fleste studier tester vaksinen på friske, voksne mennesker, som kan bety at man i stedet velger å vaksinere helsepersonell og familiemedlemmer av de som er risikogruppen. Men dette kommer an på hva slags vaksine som blir tilgjengelig, sier Grødeland, som er leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet ved UiO.

En foreløpig prioriteringsliste for hvem som skal vaksine først i Norge, skal utarbeides av FHI, og den leveres til helsedepartementet innen 1. desember.

Ikke garantert godkjenning i Norge

Selv om EU har inngått en rekke avtaler med produsenter, er det ikke nødvendigvis slik at en vaksinen blir godkjent av norske myndigheter.

Grødeland sier at norske myndigheter er edruelige og restriktive i sin godkjenning av nye vaksiner.

– Det spiller ingen rolle hva utlandet har gjort, hvis norske myndigheter mener det ikke er nok dokumentasjon. Det er flere vaksiner som er godkjent i USA, men som ikke er det i Norge, sier vaksineforskeren.

Grødeland tror likevel ikke at det vil skje i dette tilfelle, siden norske myndigheter har tett dialog med EU, og EU er transparante i delingen av data om vaksinekandidatene.

– Sannsynligheten er lav for at de velger å stoppe en godkjenning tror jeg. Og blir det problemer knyttet til en vaksine, blir det synlig, sier hun.

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen har tidligere uttalt en vaksine vil koste mellom 100-500 kroner, og at man vil trenge to doser.