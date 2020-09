Partene i busskonflikten møtes –forventer tilbud fra arbeidsgiverne

Partene i busstreiken møtes hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland på streikens tiende dag. Målet er å se om det er grunnlag for å gjenoppta dialogen.

– Vi har ikke håp om noe annet enn å få innfridd våre rettferdige krav, sier forbundsleder Jørn Eggum på vei inn til Riksmekleren onsdag formiddag.

– Om vi er der enda, eller om det er andre ting vi skal diskutere, det aner jeg ikke, sier Eggum.

Forbundslederen sier at det ikke er noe som tilsier at det blir tvungen lønnsnemd.

Han er heller ikke redd for at busstreiken bidrar til å forverre smittesituasjonen i byene:

– Smittefaren øker ikke, og vi har god kontroll i de byene hvor det har vært høye smittetall før, så vi har ikke bidratt til noe av det.

Videre sier Eggum at de har en folkelig oppslutning som bidrar til at folk følger smitteverntiltak.

– Det gjør at folk både sykler og går med godt humør. Vi får håpe det fortsetter når det blir dårligere vær i Bergen, for det har jo vært en by som har vært litt krevende frem til nå.

Støtte fra folket

En landsdekkende måling tatt opp mandag og tirsdag denne uken av Fri Fagbevegelse viser at nordmenn i stor grad støtter arbeidstakernes side i streiken.

Ifølge undersøkelsen har 85 prosent av befolkningen sympati med de streikende bussjåførene.

I den samme undersøkelsen svarer 73 prosent at det er arbeidsgiverne som har hovedansvaret for å få til en løsning på streiken.

Ti dager med streik

Det har nå gått ti dager siden det 20. september ble brudd i bussmeklingen. Bussjåfører i Viken og Oslo gikk ut i streik, og store deler av kollektivtrafikken på Østlandet ble rammet.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier til NTB at han har tatt initiativ til møtet på grunn av omfanget på konflikten og smittesituasjonen.

Streiken er den mest omfattende han har opplevd så lenge han har vært en del av Riksmeklerens meklerkorps, forteller han til FriFagbevegelse.

– Dette er et ekstraordinært tiltak, og det er opp til partene i busskonflikten å komme, sier han.

Over 8.000 bussjåfører er i streik rundt om i landet.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund på arbeidstakersiden og NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden er til stede under møtet hos Riksmekleren.

Forventer tilbud fra arbeidsgiversiden

I forkant av møtet har flere av partene på arbeidstakersiden sagt at de forventer at arbeidsgiversiden har noe å tilby dem.

I helgen ble streiken trappet opp, og ytterligere 4.500 bussjåfører sluttet seg til de 3.800 sjåførene som allerede hadde lagt ned arbeidet.

Striden i busskonflikten handler blant annet om at arbeidstakerorganisasjonene mener at lønnsavstanden fra bussjåfører til industriarbeidere er blitt stadig større de siste årene.