Hagen foreslått på topp i Oppland

Nominasjonsmøtet i Oppland Frp går inn for tidligere Frp-formann Carl I. Hagen (76) som toppkandidat på stortingsvalgslisten for 2021.

Forslaget om Hagen som toppkandidat for Oppland Frp har vært ute på høring i lokalpartiene.

Tirsdag kveld vedtok nominasjonskomiteen i Oppland Frp at Hagen skal stå på topp.

– Jeg mener dette er et forslag som er utarbeidet i henhold til de innspillene vi har fått inn, sier komiteens leder Line Sandli.

Nominasjonskomiteen har satt en frist til 15. oktober for å komme med forslag til eventuelle motkandidater, opplyser Sandli.

Dersom det viser seg at det er kandidater som er villige til å stille, må kandidaten fremmes for kampvotering på nominasjonsmøtet 25. oktober.

– Nominasjonsmøtet bestemmer

Hagen har tidligere uttalt til TV 2 at han er beredt på at partifellene i fylket kan komme til å fremme en av sine egne som toppkandidat.

Han varslet da at han er villig til å kjempe om en plass på Stortinget for Oppland Frp i en kampvotering.

– Ja, ja, ja. Det er demokratiet det, og det er jeg innstilt på, og da skal du tape og vinne med samme sinn. Det er nominasjonsmøtet i Oppland Frp som bestemmer, slår Hagen fast.

Vil ha inn tre i Oslo

Hagen ble tirsdag innstilt på tredjeplass på listen til Oslo Frp, etter de to representantene Oslo Frp har inne på Stortinget i inneværende periode, Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde.

– Vi er veldig stolte av denne listen. Med Carl I. Hagens ambisjoner om å trekke flere velgere i Oslo til Fremskrittspartiet, håper vi å få inn tre kandidater til Stortinget fra Oslo, sa nominasjonskomiteens leder Peter N. Myhre til TV 2.

Overtok pensjonat på Lesja

Det er ikke tilfeldig at Hagen i høst har sagt ja til å stille som toppkandidat for Oppland Frp foran stortingsvalget i 2021.

Hagen og ektefellen gjennom 36 år, Eli Hagen (72), overtok det gamle pensjonatet «Skogly» på Lesjaverk i Gudbrandsdalen etter Elis mor i 2014, og har pusset det opp fra kjeller til loft.

Der tilbringer de mye av sin tid, fortalte ekteparet da TV 2 besøkte dem for kort tid siden.

76-åringen uttalte han kan være en velgermagnet for Frp i Oppland, som i likhet med Oslo Frp fikk lavere oppslutning i valget i fjor enn det Frp fikk nasjonalt.

– Velgere over 50 og 60 år husker Carl. I Hagen, vet hva jeg står for, og mange av de har forlatt Fremskrittspartiet, og da tror mange at med Carl I. Hagen på topp, så vil kanskje de som stemte på Fremskrittspartiet på 90-tallet og 2000-tallet gjøre det en gang til.