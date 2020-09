Full koronakrangel i retten – Bertheussen nekter for at harryhandel var karantenebrudd

Tirsdag kom det frem at Laila Bertheussen i løpet av sommeren har krysset flere landegrenser, blant annet da hun reiste på harryhandeltur til Sverige for å handle på Systembolaget den 3. august. Dette er dagen etter at hun kom gjem fra en tur til Spania.

Det ble lagt frem dokumentasjon fra bompasseringer, og overvåkningsbilder fra Systembolaget. På dette tidspunktet var det karanteneplikt i Sverige.

– Vi mener det er et poeng at tiltalte drar til Sverige dagen etter at hun har vært i Spania, og at det er samme dag som denne pakken blir sendt fra Sverige, sa aktor Fredrik Ranke til TV 2 tirsdag. Han mener det er relevant å fokusere på det de mener er et karantenebrudd, selv om det ikke er en del av tiltalen.

AKTOR: Statsadvokat Frederik Ranke får det glatte lag av Laila Bertheussen i retten onsdag. Foto: Ole Berg-rusten

Bydelslegen skal også ha blitt varslet om karantenebrudd.

– Vi mener det viser risikovilje, at det er en person som er villig til å ta store sjanser, sa advokaten.

– Var immun

Tidlig onsdag valgte Bertheussen og forsvarer Elden å ta et oppgjør med karantekrangelen fra dagen før. Elden mener de ble fullstendig overrumplet av at aktoratet fokuserte på dette.

– Vi skjønte ikke hva som var årsaken til dette, før etterpå da vi så på nyhetene at Bertheussen ble anklaget for karantenebrudd, sa Elden.

Deretter ba tiltalte Bertheussen om ordet.

– Jeg hørte Ranke si at jeg gjentatte ganger har brutt bestemmelsene, og at det betyr at jeg har stor risikovilje, sier Bertheussen, mens hun skjelver i stemmen.

Bertheussen forteller at hun skal ha hatt covid-19 i månedsskiftet april-mars i år. Hun har en legeerklæring på at hun har antistoffer, og dermed skal hun ikke behøve å forholde seg til karantenereglene.

– Ranke forholder seg ikke til fakta, men spekulasjoner. Jeg håper pressen og retten får med seg hvordan han holder på, sier Bertheussen, og legger frem dokumentasjon på at hun har vært smittet av covid-19.

Nektet å samarbeide med PST

Videre har Bertheussen bemerkninger til gårsdagens beviser knyttet til skriftanalyse.

Kripos' skriftanalytikere har beslaglagt notater, ringpermer og håndskrevne tekster fra Bertheussens bolig og sammenlignet det med trusselbrevene og taggingen hun er tiltalt for. De konkluderte med at det med 90-95 prosent sikkerhet er Bertheussen som står bak tekstene i tiltalen.

Bertheussen hevder onsdag at hun umulig kan ha skrevet flere av brevene, fordi hun ikke var i stand til det.

– Skriftanalysen har vært helt absurd. Jeg har ikke skrevet noen av de tingene. Jeg var ikke kapabel til det. Hånden min ble ødelagt, og jeg klarte ikke å skrive noen ting. Hånden var ubrukelig. Jeg måtte ha på en stor vott for å dytte på ting, sier Bertheussen.

Videre hevder hun at hun ikke kunne bruke hånden til å skrive i februar, mars, april, mai, og at hun har rapporter fra nevrologer. Det skal ha vært fysisk umulig å skrive med hånden.

Bertheussen nektet å samrabeide med PST da de ville vite hvilke notater det var hun som hadde skrevet da de tok beslag i hennes bolig etter pågripelsen. Statsadvokat Marit Formo spør Bertheussen hvorfor hun ikke ville samarbeide.

– Jeg ville ikke ha noe med dere å gjøre, sier Bertheussen.