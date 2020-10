7-serie er BMWs flaggskip. I 2016 kunne du legge 1,5 millioner kroner på bordet – og få navnet ditt i vognkortet på en 750i xDrive. Det var det ingen som gjorde. For du kjøper ikke en slik doning uten ekstrautstyr.

Bilen vi omtaler her, har faktisk omtrent det du kunne få av ekstra snadder. Slik den er utstyrt, ville prisen i Norge vært rundt 2 millioner kroner.

Nå, derimot, er situasjonen en helt annen. I dag trenger du nemlig "bare" 663.000 kroner å bli eier av luksusråskinnet.

Heftig fraspark

750i xDrive-betegnelsen er egnet til å imponere i sosiale settinger. I alle fall hvis du omgås folk som liker BMW.

7-tallet forteller jo alle at du har selveste direktørbilen. 50i avslører at det dessuten ikke er en av innstegsmodellene. Her sitter det en V8-bensinmotor på solide 450 hk.

Akkurat denne bilen er forøvrig nylig chippet, og kan dermed by på ytterligere 100 hk ekstra. Med 550 hk skal den klare 0-100 km/t på rundt 3,8 sekunder, står det i annonsen. Bilen kan om ønskelig settes tilbake til original-effekt, om ny eier skulle ønske det. Du blir ingen sinke i trafikken da heller. 0-100 km/t er nemlig bare 4,4 sekunder uten chip.

xDrive er BMW sin betegnelse på firehjulsdrift – og det kommer godt med på alt underlag, når du har så mye krefter tilgjengelig.

Svart lakk er naturligvis manges favoritt på slike biler. Innvendig er det brune skinnseter som gjelder. Faksimile: Finn.no

Nå koster ikke luksus-bilen mer enn en liten Golf

Ny motor

Akkurat på denne bilen er forøvrig motor, turbo, katalysator og injectorer byttet hos BMW, og bilen har rullet 202.000 kilometer. Her har du mye av forklaringen på det voldsomme verditapet.

Men så skal det sies at store luksussedaner generelt, har et uvanlig brutalt verditap.

Akkurat denne ble importert til Norge i 2019. Alle servicer skal være fulgt opp hos BMW.

At den ikke ble kjøpt ny i Norge, betyr imidlertid at du ikke får den norske nybilgarantien, som gjelder i fem år. Det er verdt å være obs på, når man vurderer en såpass avansert og kostbar bil.

Komfort-konge

Listen over utstyr inkluderer blant annet firehjulsstyring og parkeringsassistent. Begge deler kan komme godt med på en såpass stor bil. Vi snakker over 5 meters lengde, her.

I baksetene er det selvsagt alle bekvemmeligheter. To TV/infotainment-skjermer, et lite nettbrett og elektrisk justerbare stoler er noe av det du har til rådighet. Komfortstolene både foran og bak er også ventilerte og byr på massasje, i tillegg til varme.

Laserlys, Bowers & Wilkins surroundanlegg, head up display, doble vinduer foran og luftfjæring foran og bak er også inkludert.

Slik ser det ut foran i BMW 7-serie. Mye luksus – og mye avansert teknikk.

Har du råd til å eie?

Det store spørsmålet er vel så mye om du har råd til å eie den, som om du har råd til å kjøpe. Vi snakker ikke akkurat lave service-, dele- og reparasjonskostander. En slik bil bør nok også helst inn til en merkeforhandler for oppfølging. Så sett av en god slump penger til sånt.

Motoren er alt byttet én gang. Og siden garantien er utløpt, bør det nok på plass en drivlinje-forsikring, hvis mulig.

Men føler du at dette er noe du har råd til, kan det jo være en mulighet for å unne seg en skikkelig drømmebil. Tenk deg neste års bilferie i denne! Da tipper vi det er lettere å få med seg ungene uten kraftige protester, også.

