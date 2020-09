Fotballryktene: – United kaster seg inn i kampen om Real Madrid-spiss

Manchester Uniteds siste bud på Jadon Sancho ble avslått, og AS skriver nå at Ole Gunnar Solskjær og Co. kaster seg inn i kampen om Real Madrid-spiss Luka Jovic, som aldri har fått det til å stemme på Santiago Bernabéu. Solskjær ønsker å styrke angrepet og ser på Jovic som et billigere alternativ en Edinson Cavani, som også er blitt koblet til rødtrøyene.

Samtidig nærmer et kjøp av Barcelonas Ousmane Dembélé seg stadig, skriver også AS. En overgang skal være på trappene, men andre - som Sky Deutschland - hevder at Dembélé ikke er interessert i å forlate Barcelona.

Til tross for at Pep Guardiola sprengte banken og hentet Ruben Dias er man fremdeles ikke ferdighandlet på Etihad. Daily Mail skriver at Manchester City er desperate etter å kjøpe en ny venstreback, og David Alaba fra Bayern München og Nicolas Tagliafico fra Ajax er på radaren. Nye kjøp avhenger imidlertid om man får solgt Oleksandr Zintsjenko.

Daily Mail skriver at Arsenal har mottatt et bud på rundt 100 millioner kroner for Sead Kolasinac fra Bayer Leverkusen. Målet til Arsenal er nå å frigjøre nok midler til kjøp av enten Houssem Aouar og Thomas Partey. Fabrizio Romano skriver at Lucas Torreira er på vei bort fra Arsenal, og at det allerede pågår samtaler med Atlético Madrid.

Romano skriver også at Tottenham ikke har gitt opp jakten på Inter-stopper Milan Skriniar. Avtalen skal være komplisert å få i havn, men det er ventet at Spurs vil prøve det de kan. Chelseas Antonio Rüdiger omtales som en plan b. Ifølge The Sun ønsker Fulham å gi Tottenham kamp om Skriniars signatur.

For Chelseas del handler mye om å få kvitte seg med litt spillere før overgangsvinduet stenger. Daily Mail melder at både Aston Villa og West Ham er interesserte i Ruben Loftus-Cheek. Frank Lampard har uttalt at han er åpen for å sende den anvendelige midtbanespilleren på lån for å få spilletid. Også Ross Barkley kobles til Aston Villa, mens PSG vurderer dobbelsignering av Antonio Rüdiger og Tiemoué Bakayoko.

Høyreback Tariq Lamptey har fått en kometkarriere i Brighton etter overgangen fra Chelsea. Sport1 skriver at Bayern München er interesserte i 19-åringen.

Bayern München ser samtidig ut til å selge midtbanespiller Michael Cuisance til Leeds, skriver The Athletic.

I tillegg til signeringen av Jens Petter Hauge ser AC Milan nærmere på muligheten for å styrke forsvaret. Ifølge Gianluca Di Marzio er Real Madrids Nacho Fernandez blant kandidatene.

Ifølge Fabrizio Romano nærmer Radja Nainggolan seg en permanent overgang tilbake til Cagliari fra Inter.