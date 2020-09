Messi etter Barca-krangelen: La oss stå sammen og legge det bak oss

Det kommer fram i et intervju med avisen Sport. Nå vil den argentinske stjernen legge det hele bak seg.

– Etter så mange uenigheter vil jeg gjerne avslutte alt dette her. Vi må alle stå sammen, og tro på at vi har gode ting i vente. Vi må alltid stå sammen og trekke i samme retning, sier Messi.

Messi meldte etter dårlige resultater og krangel med ledelsen før forrige sesong var over at han ville vekk fra klubben. Han endret derimot menig og tar nå en sesong til.

Men i en avskjedsmelding til kameraten Luis Suárez, som nylig ble solgt til Atlético Madrid, kom verdensstjernen med ytterligere et stikk til klubbledelsen. Noe som skulle tyde på at det fortsatt er uro.

Messi som har scoret flere mål en noen annen i klubbens historie understreker at han hele tiden har ment at det han har gjort er det beste for klubben – også da han i sommer ville forlate den.

– Jeg tar ansvar for mine feil, og hvis jeg har gjort noen, var det kun for å gjøre FC Barcelona bedre og sterkere, sier han.

– Jeg ønsket å sendte et budskap til alle medlemmene i klubben og til alle fans. Hvis noen av dem føler seg fornærmet av det jeg har gjort eller sagt, så bør de aldri være i tvil om at jeg alltid har tenkt på at det var til det beste for klubben.

