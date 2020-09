Næringsbygg i Moelv overtent

Et næringsbygg i Moelv står i full fyr. Brannvesenet er på plass med alle tilgjengelige mannskaper.

Klokken syv fikk politiet i Innlandet melding om at det brenner kraftig i et næringsbygg i Moelv sentrum.

– Omtrent 200 meter av takets lengde brenner, skriver politiet på Twitter.

Det er kraftig røykutvikling på stedet og politiet ber folk om å holde dører og vinduer lukket.

Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen. Bygget har blitt brukt som et lager og det skal være et stort antall biler og båter på innsiden.

– Det er store verdier som står på spill. Det er snakk om båter, campingvogner, bobiler og veteranbiler, sier innsatsleder Torgeir Dybvig i Hedmarken Branvesen til Hamar Arbeiderblad.

SLUKNING: Brannvesenet jobber med å slukke brannen. Foto: Tipser

Brannvesenet har allerede fått kjørt ut en del båter og kjøretøy fra bygget.

Politiet skriver at det er en boenhet i bygget, men at det ikke er noe som tyder på at det er noen der inne. Bygget har blitt gjennomsøkt.

Saken oppdateres.