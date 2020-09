Trump-velger med hard kritikk: – Lover ikke bra for neste generasjon

Natt til onsdag norsk tid møtte USAs president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden hverandre til deres første debatt i byen Cleveland i delstaten Ohio.

De 90 minuttene var preget av avbrytelser, harde personangrep og steile fronter mellom presidentkandidatene og tidvis også debattleder Chris Wallace.

Trump-skryt

Trump-supporter Mary Anne Yackel sier hun ikke er i tvil om hvem hun synes gjorde det best.

KRITISK TIL WALLACE: Joseph Madagan sier til TV 2 at han synes lite om ordstyrerens arbeid. Foto: Mathias Ask

– Jeg er kjempefornøyd med hvordan president Trump greide seg. Han uttrykte det han ville, og har energien til å bli hørt, sier hun til TV 2.

– Hva synes du om hvordan Biden gjorde det?

– Jeg synes han gjorde en bedre figur enn vi trodde han kunne. Han så bra ut, og det var kjekt å se. Han har medfølelse, men jeg tror muligheten til å følge opp, samt energien, er det Trump som har, sier hun.

Samtidig medgir hun at møteleder og Fox News-veteran Wallace fikk en hard jobb.

– Han ble utfordret. Det er bra det var en mann der til å holde styr på de to mennene, men han fikk en utfordrende jobb, sier hun.

Oppgitt

Ifølge en øyeblikksmåling fra CBS oppgir 69 prosent av debattseerne at de var irritert over debatten, og bare 17 prosent sa de følte seg informert av den.

– Jeg tror ikke folk lærte så mye nytt av kandidatene på grunn av den manglende høfligheten. Det er ikke et godt eksempel for neste generasjon at de ikke kan være såpass greie at de lar hverandre fullføre setningene, sier Trump-støttespiller Joseph Madagan til TV 2.

Ordstyrer Chris Wallace fra Fox News hadde store problemer med å styre debatten, først og fremst fordi en aggressiv og pågående Trump stadig avbrøt og overkjørte både ham og Biden.

– Det var mye diskusjoner om at Wallace var flink til å moderere, men han mistet kontroll. Jeg synes ikke han skal gjøre dette videre, sier Madagan.

Selv om han i likhet med Yackel støtter Trump, har også han gode ord om utfordreren etter debatten.

– Han var mer sammenhengende enn han blir fremstilt i konservative medier. Det er sagt mye om hans utholdenhet. Jeg støtter Trump, men synes Biden gjorde det bedre enn forventet, sier han.

Han tror uansett at debattene ikke vil ha så mye å si.

– Jeg har vanskelig av å tro at folk ikke har bestemt seg. Kandidatene er så veldig forskjellige, sier han.