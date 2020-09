Velgerne tapte debatten

Årets første møte mellom Trump og Biden i Ohio var ikke en presidentdebatt, det var kun støy. Trumps svakeste øyeblikk var da han nok en gang nektet å fordømme hvit ekstremisme, og i bolken om korona. Bidens svakeste øyeblikk var når han ikke kunne nevne en eneste politifagforening som støtter ham, og når han kalte Antifa for «en idé»

Men kveldens egentlige tapere var utvilsomt de få amerikanerne som enda ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på i årets valg. For de kan ikke ha fått mye ut av denne absurde forestillingen.

Avbrytelser og fornærmelser: Trumps gikk inn i debatten med mål om å avbryte Biden mest mulig, og å terge han med med linjer som «Sønnen din fikk tre millioner dollar fra Moskva» og «Det er ingenting smart med deg, Joe». Aldri før har en presidentdebatt vært så kaotisk som denne, og det var nærmest kun Trumps skyld, noe selv Fox News-programleder Chris Wallace påpekte flere ganger, til ingen nytte.

Bidens strategi var å «heve seg over det» og å pepre velgerne med rolige svar og tall. Men demokraten fikk sjelden formulert fulle setninger uten å bli avbrutt og presidenten benektet Bidens tall som løgn hver gang. Spesielt spørsmål om Trumps lave skattesats kokte vekk i kål på denne måten. Som velger imponerer ikke Trump nødvendigvis med den taktikken, men samtidig sitter man heller ikke igjen med så mye fornuftig fra Biden. Det er en seier for Trump, som kom til Cleveland med mest å forsvare.

Biden hadde imidlertid noen gode øyeblikk, mellom avbrytelsene. Med egne velgere i mente ropte nærmest demokraten på et tidspunkt, «Du er den verste presidenten USA noensinne har hatt», til Trump. Det viste at demokraten ikke lar seg pille på nesen. Sterkest var imidlertid demokraten når han henvendte seg direkte i kamera og snakket til amerikanere. «Dette handler om dere der hjemme, og han vil ikke snakke om dere», var en særs treffsikker analyse av kveldens debatt.

Den radikale venstresiden: Trump skulle nok heller ønsket å debattere «den radikale venstresiden» i natt, og prøvde flere ganger å klistre Biden til radikale krefter i eget parti, blant annet på helseforsikring, klima og rase. Taktikken fungerte best, i hvert fall opp mot egne velgere, i bolken om rase. Da Trump ramset opp alle politigruppene som støttet ham rundt om i landet, ble Biden stum. Det forsterket inntrykket av at Trump faktisk er «Lov og orden»-kandidaten, som kan hjelpe vinne forstedsvelgere. Da Trump tok opp Antifa svarte Biden med at gruppen, som riktignok er liten, kun «er en idé». Det var et unødig feilsteg fra demokraten.

Korona: Trump var svakest i bolken om korona. Presidenten var ikke overbevisende i forsøkte på å snakke seg bort fra de 200 000 døde, forklare hvorfor han han går rett imot egne helseådgivere, skylde på Kina eller forsvare hvorfor han ikke har gått med mundbind før inntil nylig. Dette er også et av de få temaene som ikke er helt delt langs forutsigbare partilinjer. Segmentet ble ikke bedre for presidenten med at Biden sa at han bare vil at folk skal føle seg trygge, mens presidenten skrøt over at han har fått i gang fotballsesongen igjen.

Gamlefar Biden: Trump ønsket åpenbart å terge Biden for å gjøre han forfjamset, med mål om å få han til å fremstå som gammel og senil. Biden sto imot disse angrepene og unngikk åpenbare tabber, men han stokket ordene en del og mistet totalt sett svært mye av taletiden sin. Noen ganger slet Biden med å formulere vanskelige ord som «systemic», og dette oftest når Trump ikke forsøkte å avbryte ham. Verst var det kanskje da Biden tilsynelatende begynte å forsvare The Green New Deal, uten at det helt var tydelig om han egentlige mente å gjøre det.

Guffen avslutning: Kveldens sirkus i Cleveland endte med en guffen tone. Mens Biden lovet å anerkjenne valgresultatet og mane til ro blant egne tilhengere, oppfordret Trump sine tilhengere til å gå til valgurnene for å opptre som valgobservatører. Deretter brukte han flere minutter på å så tvil om valgsystemet foran 80 millioner TV-seere, og advarte om at valgkaoset vil pågå i flere måneder. Dermed fortsetter presidenten å skru opp temperaturen, og det lover svært dårlig for det amerikanske demokratiet, som i natt nådde et nytt lavpunkt.