Dette Biden-grepet tror TV 2-eksperten Trump vil kopiere

Kritikken haglet mellom USAs president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden i deres første debatt. Blant strofene som ble nevnt gjennom natten var «tulling», «klovn» og «løgner».

USA-ekspert Eirik Bergesen mener debatten var et komplett kaos.

– Trump måtte vinne denne debatten her. Han henger bak på meningsmålingene, og må utvide det velgergrunnlaget han har nå. Det har han ikke klart. Debatten var jo bare kaos, mener Bergesen.

– Selv ikke Chris Wallace, fra Fox har hatt kontroll på Trump. Det reiser jo egentlig spørsmål til hele måten media dekker dette på, for dette gir jo lite mening for folk.

På forhånd var det knyttet spenning til hvordan Joe Biden ville framstå. Trump har flere ganger stilt spørsmål ved motkandidatens kognitive evner, men Bergesen mener Biden klarte seg fint.

– Biden hadde en viktig oppgave med å komme ut og ikke virke dement, snakke sammenhengende og være engasjert. Det klarte han. De som er på hans side vil være betrygget etter dette.

– Så snakker han rett inn i kamera, til folk, en teknikk Trump antakelig kommer til å lære av og benytte seg av neste gang. Det funker veldig effektivt synes jeg.

Bergesen får støtte av Hans Olav Lahlum.

– Jeg tror Biden leverte på det han måtte gjøre. Det ble spekulert i om Biden hadde demente trekk og om han ville klare en debatt mot presidenten. Det klarte han veldig godt. Om han vant så mye på det, får vi se. Jeg tviler litt på om det gir de store utslagene. Men det er Trump som ligger sju prosent bak på meningsmålingene. Trump trenger et løft. Trump har lagt opp til at «vent til debattene, Biden vil ikke tåle trøkket da». Det store skiftet det kunne bli hvis Biden hadde prestert veldig dårlig ble det definitivt ikke, mener Lahlum.

– Veldig uryddig

Lahlum mener debatten vil gå inn i historien som en veldig uryddig en.

– Det kommer til å gå inn i historien som en veldig uryddig presidentdebatt. Og det var jo presidenten spesielt som bidro til det. Biden avbrøt også Trump, men Trump avbrøt fryktelig mye og fikk også påtale for det gjentatte ganger.

– Jeg tror vi skal ha med i vurderingen av debattlederen her at det var en særdeles krevende debatt å lede. Den utartet veldig tidlig, og framfor alt med alle disse avbrytelsene fra Trump. Jeg tror trygt vi kan si at Biden lyktes med å framstå mer presidentaktig enn presidenten. Det så vi ikke minst i sluttsekvensen her, sier Lahlum.

Bergesen sier det er vanskelig å si om Trump fremstod presset.

– Jeg tenker at Trump er Trump, og det har han alltid vært. Alle som ønsker at han oppfører seg på en annen måte, noe mange av tilhengerne hans nok gjør, de får ikke det. Vi får Trump i udestillert form.

– Som Hans Olav sa, han har en ledelse å ta igjen. Det klarte han ikke. Så enkelt er det. Han er nødt til å si noe litt annerledes, og nå ut til noen flere, og det klarte han ikke, sier Bergesen.

– Vi så mye av det som er galt med det amerikanske samfunnet

Bergesen mener nattens debatt var et sterkt bilde på alt som er galt med det amerikanske samfunnet.

– Det er tre menn. Hvite menn over 70, som sitter og snakker i munnen på hverandre. Det er synd å se altså, for det amerikanske samfunnet. Mange av de problemene de snakker om som rase, opptøyer i gatene, forskjellen mellom fattig og rik også videre, det er det jo helt andre mennesker som er berørt av enn disse tre ganske priviligerte menneskene.

– Så veldig mye av det som er galt med det amerikanske samfunnet så vi på denne debattscenen i natt. Vi må si at det er Donald Trump som stor grad har skylden for dette.

Bergesen mener det i stor grad var Trumps skyld at debatten utartet seg til noe som minnet om et bikkjeslagsmål.

– Chris Wallace måtte si at Trump måtte respektere de to minuttene de hadde blitt enige om. Det er ganske utrolig at man må dit i det som skal være «the greatest democracy in the world», sier Bergesen.