– Kan du holde kjeft, mann!

Natt til onsdag norsk tid møtte USAs president Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden til deres første av totalt tre debatter. I Cleveland ble debattantene ledet gjennom seks temaer på 90 minutter, ledet av Fox News-veteranen Chris Wallace (72).

– Jobben min er å være så usynlig som mulig, sa ordstyreren dager før debatten.

Nær en time inn i den valgte han derimot å ta et hardt og høylytt oppgjør med dem begge.

I strupen på hverandre

For fra start gikk kandidatene rett i strupen på hverandre, og det tok ikke lang tid før Trump også kritiserte kveldens moderator, som flere ganger måtte forsøke å stoppe presidenten, som stadig avbrøt.

FØRSTE AV TRE: Etter Cleveland skal presidentkandidatene møtes til ytterligere to debatter. Foto: Julio Cortez

Da Wallace presset Trump på hans plan om helsehjelp svarte presidenten:

– Jeg debatterer visst deg, ikke han. Men det er ok, jeg er ikke overrasket, en påstand som brakte fram latter hos motkandidat Biden.

«Tulling», «klovn» og «løgner» var blant strofene som ble ytret gjennom natten. På et tidspunkt omtalte Biden Trump som «den verste presidenten USA har hatt noensinne», og Trump angrep på sin side Bidens intelligens.

– Det er ikke noe smart ved deg Joe, uttalte Trump.

– Jeg er valgt for tre år, ikke fire

Innledningsvis diskuterte kandidatene det ledige setet i USAs høyesterett, etter at Ruth Bader Ginsburg døde i midten av september, og Trumps ønske om å utnevne Amy Coney Barrett før valget.

TOK KONTROLL: Chris Wallace måtte ta gripe inn flere ganger i løpet av debatten. Foto: Olivier Douliery

– Vi vant valget, da har vi retten til å velge henne, uttalte Trump da.

Utfordrer Biden svarte med å gjenta sitt budskap om at det kommende valget bør bestemme hvem som skal ta setet til Ginsburg.

– Det amerikanske folket har en rett til å være med å bestemme hvem som skal sitte i høyesterett. Det innebærer å stemme på Senatorer og på presidenten. Den retten får de ikke nå, sa Biden.

– Jeg er valgt for tre år, ikke fire, var svaret fra presidenten.

– Kan du holde kjeft!

Høyesterettssegmentet dreide seg etter hvert over på helsereformen, ettersom demokratene frykter en ny republikansk høyesterettsdommer vil utfordre Obama-administrasjonens helsereform.

Da fikk Biden tilsynelatende nok av presidentens gjentatte avbrytelser.

– Alt han har sagt så langt er løgn. Alle vet at han er en løgner... Vet dere hva denne klovnen gjør? uttalte Biden.

Kjeftingen fra presidenten fortsatte, og det boblet igjen over for Biden da han ble anklaget for å være «et gissel for Bernie Sanders og det radikale venstre», samt for å ville innføre et sosialistisk helsevesen.

– Kan du holde kjeft, mann! sa en tydelig frustrert Biden til sin motkandidat.

– Folket skjønner det, Joe. I 47 år har du ikke gjort noe, svarte Trump.

– Dette var jo virkelig et produktivt segment, avsluttet Biden til latter fra salen.

– Det var sarkastisk

Kandidatene røk også i tottene på hverandre da koronaviruset ble diskutert. Der Trump forsvarte sin virushåndtering, og mente at Biden ville vært tregere til å respondere enn hva han var, anklaget motstanderen ham for å ikke ta viruset alvorlig, og viste til de 200.000 i USA som har omkommet så langt.

Avslutningsvis kom Biden med et stikk om Trumps utsagn om at man kunne forsøke å sprøyte inn blekemiddel mot viruset som et tegn på inkompetanse.

– Det var sarkastisk. Det vet du, svarte presidenten.

Wallace konfronterte også presidenten på at han oppgir andre datoer enn egne helseeksperter om når en koronavirusvaksine vil være klar og tilgjengelig for amerikanerne.

Trump gjentok igjen at det kun er noen uker til en vaksine er klar, mens Biden slo tilbake og sa at ingenting tyder på at en vaksine er klar før neste år.

Presidenten benyttet også anledningen til å latterliggjøre motkandidatens munnbindbruk.

– Jeg bruker ikke munnbind som ham. Hver gang du ser ham har han på seg munnbind, sa Trump.

– Han kunne snakket 60 meter fra deg, og han ville stilt opp med det største munnbindet jeg har sett.

Hevder han betalte millioner av dollar i skatt

New York Times' storavsløring om presidents skatteforhold de siste 20 årene, som ble publisert i helgen, ble også tatt opp av Wallace.

Storavisen hevder å sitte på dokumentasjon på at han ikke har betalt føderal inntektsskatt i ti av 15 av årene de sitter på tall på, samt at det han året han ble valgt som president kun betalte 750 dollar i inntektsskatt.

– Jeg betalte millioner av dollar, sier Trump på spørsmål fra Wallace.

– Jeg betalte 38 millioner et år. Jeg betalte 27 millioner dollar et år.

– Vis oss selvangivelsen din! uttalte Biden.

– Du vil få se den så fort den er ferdig, fulgte Trump opp.

Til angrep på Bidens sønn

I forkant var det også ventet at begge kandidatene ville angripe hverandres barn, noe de begge også gjorde. Presidenten kom med hard kritikk mot Bidens sønn Hunter, og hans tidligere forretninger i Ukraina.

Også her måtte Wallace bryte inn og stoppe presidenten.

Biden på sin side forsøkte å få diskusjonen tilbake på koronaviruspandemien, og sa at dette handlet om alle amerikanske familier, ikke hans familie.

Trump fortsatte å avbryte og angripe Biden, noe som fikk den tidligere visepresidenten til å utbryte:

– Det er vanskelig å få inn et eneste ord med denne klovnen, unnskyld, denne personen.

Kalte hverandre rasister

– Denne presidenten har forsøkt å skape flere rasistiske forskjeller. Denne mannen har gjort så godt som ingenting for afrikansk-amerikanere i dette landet. Han har vært en katastrofe for dem, uttalte Biden under segmentet om demonstrasjonene som har preget USA i 2020.

Presidenten slo da hardt tilbake:

– Du har behandlet svarte amerikanere dårligere, du har kalt dem rovdyr og enda verre ting. Vi tror på lov og orden, men det gjør ikke du. Mange av byene våre styres av radikale venstre og de har deg rundt lillefingeren Joe, svarte president Trump.

Trump ble så spurt hvorfor han fjernet den delen av politiutdanningen som handlet om forståelsen av rasisme.

– Jeg avsluttet det fordi det er rasistisk. Det lærte folk å hate landet vårt, sa Trump, noe som fikk Biden til å reagere.

– Han er rasisten, sa Biden, som hevdet landet har blitt «svakere», «sykere», og «mer splittet» siden Trump ble president.

Biden kalte også Trump for «Putins dukke» under segmentet.

Utfordret om høyreekstreme grupper

– Er du i natt villig til å fordømme hvit makt-grupper, og si at de må trekke seg tilbake, ikke bidra til volden i disse byene, slik vi så i Kenosha og i Portland? spurte Wallace presidenten underveis i debatten.

– Selvsagt. Jeg er villig til å gjøre det, uttalte Trump, før han la til:

– Men nesten alt jeg ser er fra venstresiden. Ikke fra høresiden.

Trump sier han vil ha rent vann og luft

På spørsmål om han tror på klimaendringer, svarte president Donald Trump at han også vil ha rent vann og ren luft. Deretter gikk han inn på skogbrannene i California og gjentok sin tidligere påstand om at en årsak er manglende skogrøkt slik at gamle, tørre trær tar fyr.

Han forsvarte også sin energipolitikk og påpekte at han har holdt energiprisene under kontroll. Han kritiserte også Parisavtalen, som han trakk USA ut av.

Biden gjorde det klart at det første han vil gjøre, er å melde USA inn i Parisavtalen igjen, og at en satsing på infrastruktur og nye miljøvennlige bygninger vil skape tusener og millioner av arbeidsplasser.

Han viste til at USA er i alvorlig trøbbel med oversvømmelser og orkaner.

Uenige om valgseier

Avslutningsvis spurte Wallace debattantene om hvorvidt de vil be støttespillerne sine om å holde seg rolige, og love å ikke erklære valgseier før alle stemmene er opptalt. Som følge av koronaviruset avgir mange stemmer i år via post.

Der Biden svarte «ja» til Wallace, var lyden litt annen fra presidenten.

– Jeg oppfordrer følgerne mine til å gå til målingene og kikke veldig nøye.

Trump uttrykte igjen sin skepsis til post-stemmer.

– Det kommer til å være svindel på en måte du aldri har sett, sier Trump.