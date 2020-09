Erklærte debattseier – det var bare ett problem

I anledning den første presidentdebatten mellom USAs sittende president Donald Trump og hans utfordrer, tidligere visepresident Joe Biden, mottok Trump-støttespillerne en e-post der førstnevnte erklærte soleklar seiere.

– Denne debatten vil gå inn i historien, lyder meldingen fra Trumps valgkamp, i e-posten som er signert sjefen selv.

I meldingen skriver valgkampen at Trump beviste på scenen i Cleveland at han setter Amerika først, og at han har alltid vil følge slagordet «Make America Great Again».

Skuffet over fansen

Samtidig hamrer Trump løs mot media, som han skriver vil omtale debatten på feil vis, og uttrykker også skuffelse overfor fansen:

– Dere valgte å ikke ta steget for å hjelpe oss med å gjøre dagen i dag den beste pengeinnsamlingsdagen noensinne.

Det var bare ett problem med e-posten, skriver amerikanske aviser som The Washington Post og Politico. Den var nemlig sendt flere timer før debatten i det hele tatt hadde startet. Den gikk ut klokken 18.30 lokal tid, debatten startet klokken 21.00 (03.00 norsk tid).

Vanlig blemme

Ifølge The Washington Post er det å fyre av slike e-poster prematurt en ganske normal feil for politiske valgkamper, som skriver slike uttalelser og valgkampfinansierings-meldinger i forkant av store politiske arrangement.

Deriblant gjorde Biden en lignende blemme under partiets valgkamp om å bli partiets kandidat, og skrev «Gjorde jeg dere stolt?» åtte timer før den femte demokratiske debatten.

USA avholder valg 3. november i år. Før den tid skal Biden og Trump møtes i to andre debatter.