Hizbollah støtter Macrons Libanon-initiativ

Hizbollah støtter Frankrikes president Emmanuel Macrons initiativ for ny regjering i Libanon, men ber ham droppe den nedlatende tonen.

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah sa tirsdag at han støtter den franske regjeringens arbeid for at det skal dannes en ny regjering som kan få Libanon ut av den dype krisen landet er i.

Macron har besøkt Beirut to ganger siden eksplosjonen i august som la store deler av byen i grus og førte til at regjeringen gikk av.

Han oppfordret åpent landets ledere til å innsette en ny statsminister, men etter at Mustapha Abid ga opp lørdag, anklaget han Libanons politiske ledere for kollektivt svik, og sa han skammet seg over dem.

Selv om han støttet det franske initiativet, ba Nasrallah i en TV-sendt tale ba Frankrike om å endre tone.

– Vi kan ikke godta din anklage om svik. Vi avviser en slik nedlatende opptreden. Men vi ønsker fortsatt det franske initiativet velkommen, sa han.

Forhandlinger om en ny regjering kan trekke ut i månedsvis i Libanon, der en gammel avtale om maktdeling mellom landets mange sekter og religioner, inkludert Hizbollah, innebærer at alle må være enige om viktige beslutninger, inkludert en ny regjering.

