28.000 mister jobben hos Disney

Sent tirsdag kveld melder CNBC at Disney skal kutte 28.000 stillinger. Dette skjer ifølge underholdningsgiganten som følge av koronaviruset og koronavirustiltakene.

– Vi kan rett og slett ikke på ansvarlig vis holde oss fullt bemannet mens vi holder åpent i et slik begrenset omfange, sier Disney.

Ifølge nyhetskanalen er 67 prosent av de som mister jobben ansatt i midlertidige stillinger. Kuttene skjer i blant annet parkene deres, samt i produktavdelingene deres. ABC News skriver at kuttene skjer ved parkene i delstatene Florida og California.

Disney har siden april permittert mange av arbeiderne sine, og har i perioden betalt helseutgifter for dem. Nå sier selskapet at dette ikke lenger er mulig å gjøre.

– De siste par månedene har ledergruppen vårt hardt for å unngå å fjerne noen fra selskapet. Vi har kuttet utgifter, stoppet prosjekter, permittert skuespillere, som har fortsatt å motta helsefordeler, og endret driften vår for å drives så effektivt så mulig, skriver Disneys park- og produktleder Josh D’Amaro i et skriv.

Han omtaler dagens beskjed som «hjerteskjærende».

– Men det er den eneste skikkelige løsningen vi har sett i lys av den vedvarende effekten Covid-19 har på driften vår.