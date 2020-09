KrF-topp om det nye partiet: – Villedende å kalle seg «Sentrum»

– Dette er en del KrF-ere som åpent har vært frustrerte en stund, så dette kom ikke akkurat som en bombe, sier Lunde til TV 2.

Han stod på den «røde siden» i veivalget, men er nå statssekretær i barne- og familiedepartementet under Kjell Ingolf Ropstad. Lunde leder også arbeidet med KrFs nye partiprogram.

Han mener det nye partiet synes å stå for mye av det samme som KrF, og ramser opp: «rettferdighet, likeverd og kjempe for klima og miljø».

– Dette er jo KrF. Jeg mener vi har lykkes godt med å være et tydelig sentrumsparti.

Tirsdag kveld meldte TV 2 at tidligere Ap-byråd og en rekke tidligere KrF-ere oppretter parti Sentrum.

Partiet omtaler seg selv som blokkuavhengige, ifølge NRK.

Lippestad sier han ikke er i tvil om hvem de mener bør være statsministeren.

– Slik den politiske situasjonen er i dag, vil en stemme til Sentrum være en stemme for regjeringsskifte.

«Villedende»

Lunde mener partiet virker bundet til venstresiden, og sier dette om navnet Sentrum.

– Jeg vet ikke om jeg skal mene så mye om det, men jeg merker meg jo at de kaller seg Sentrum og sier de skal være blokkuavhengig samtidig som de er ganske tydelig bundet til venstresiden, sier Lunde, og legger til:

– Sånn sett vil jeg si at det er litt villedende å kalle seg Sentrum og si at en er blokkuavhengig, sier statssekretæren.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har ikke besvart TV 2s henvendelse, men etter at nyheten om det nye sentrumspartiet ble kjent tirsdag kveld, publiserte KrF-lederen en oppfordring på Facebook om å melde seg inn i KrF.

– KrF er det kristendemokratiske sentrumspartiet som trekker politikken mot sentrum, skriver Ropstad.

Knut Arild Hareide: – Fortsatt tro på prosjektet

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som ønsket å gå i regjering med Ap og Senterpartiet, sier han fortsatt tror på prosjektet til KrF.

FORSVARER KRF: Knut Arild Hareide kommenterer det nye partiet på Facebook onsdg kveld. Foto: Vidar Ruud

– For to år siden tok jeg til orde for å lede KrF inn i et samarbeid med Ap og Sp. Etter en dyptgripende prosess i partiet gikk det ikke den veien. Jeg gikk av som partileder. To år senere er jeg fortsatt en del av KrF-laget og samferdselsminister. Det betyr at jeg fortsatt har tro på prosjektet, skriver Hareide på Facebook

– Mitt ønske er at de kreftene som vil jobbe for de kristendemokratiske verdiene skal stå samlet. Og jeg mener sentrumspartiet KrF er det beste alternativet. Politikken er full av dilemmaer. Men skal vi få til konkrete politiske resultater må vi dyrke kompromissene og bygge broer. Ikke murer, skriver Hareide videre.

Bondevik-sønn

Blant dem som er med på Sentrum, er Kristin Walstad, som inntil nylig var nestleder i Viken KrF, Dag Sele, som har vært fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem, og Irene Solli, som har vært andre nestleder i Agder KrF. Også tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, er med på laget.

Lippestad har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.

Lippestad sier til NRK at dette er blant de viktigste sakene: