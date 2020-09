Straffekonk da Tottenham sendte ut Chelsea

Tottenham er klar for femte runde av ligacupen etter straffer. Etterpå hyllet José Mourinho Eric Dier.

Mason Mount bommet på sin straffe og dermed gikk Tottenham videre i ligacupen på Chelseas bekostning tirsdag kveld.

Mourinho hyllet Eric Dier

Det ble en imponerende oppvisning til slutt fra Tottenham, som slet tungt før pause. Etter kampen sa Mourinho at dette ikke var den viktigste kampen, men at han hadde ønsket at aget var klare til å slåss.

– Og de var klare til å slåss. De fikk Chelsea, som er et superlag, til å se ordinære ut i andreomgang. Vi spilte kjempebra, roste han i et intervju med Sky Sports vist på Viasat.

Han valgte så å hylle Eric Dier og kritisere kampprogrammet. Dier forsvant i garderoben i andreomgang for å gå på do – og da fulgte Mourinho etter.

– Mourinho var ikke så glad, men det var ikke så mye jeg kunne gjøre med det. Naturen kalte, sier Dier til Sky Sports.

Dier ble kåret til banens beste, noe han valgte å feire på denne måten:

– Det som skjedde med Dier er ikke normalt. Jeg må hylle ham. Det burde være ulovlig å spille to kamper på Premier League-nivå på 48 timer. Det Dier gjorde, var umenneskelig. Nå kan han ikke spille torsdag, sa en opprørt Mourinho.

Tottenham møtte Newcastle søndag. Nå skal de allerede torsdag spille europaligaplayoff mot Maccabi Haifa. Søndag venter Manchester United.

Werner-scoring

Chelsea dominerte fra start, presset høyt og var veldig aggressive mot et litt overveldet Tottenham, som hvilte Harry Kane fra start og hadde mye av tankene på torsdagens playoffkamp til Europaligaen.

Timo Werner jubler etter scoring, Foto: Matt Dunham

Belønningen for de blå kom etter 19 minutter da Cesar Azpilicueta tok ballen fra Tottenhams debutantback Sergio Reguilon, som så solgte seg fullstendig da han skulle ta ballen tilbake. Azpilicueta la inn og fant Tim Werner på sekstenmeteren. Tyskeren fyrte av et velplassert skudd langs bakken og scoret sitt første mål for Chelsea.

Det var noen harde dueller på banen, og etter 26 minutter ble det hett på benken også. Uvisst av hvilken grunn kom det til irritert ordveksling og gestikulering mellom José Mourinho og Frank Lampard. I det øyeblikket var deres suksessfulle partnerskap fra tiden i Chelsea glemt.

Slo tilbake

Tottenham fikk mer kontroll på spillet mot pause, men målfarlige ble de ikke. De så derimot mye bedre ut etter pause og burde utlignet etter 49 minutter da Reguilon fikk fyre av upresset fra 14 meter, men skuddet ble reddet av keeperdebutant Edouard Mendy.

Chelsea var meget svake etter hvilen, men Tottenham fikk ikke ballen i nettet. Etter 69 minutter ble superspiss Harry Kane satt inn av José Mourinho for å utnytte svakhetene hos blåtrøyene.

Men det var Erik Lamela som fikk ballen i nettet. Han fikk stå umarkert og skyte inn utligningen etter 84 minutter. Sergio Reguilon hadde den målgivende pasningen. Veldig fortjent scoring fra de liljehvite.

Det reddet straffekonk for Tottenham og til slutt avansement.