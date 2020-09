Zach Berly (22) kan ikke diskutere politikk med sin egen familie, og snakker i all hemmelighet om å stemme Joe Biden med vennene sine.

– Alt jeg trodde jeg visste, det eksisterer ikke lenger, sier Zach Berly (22) fra North Carolina.

I 2016 avla han sin første stemme i et presidentvalg. Den gang gikk den til Donald Trump, skriver AP. Det samme kommer ikke til å skje i år.

– Det må være en annen løsning, sier han til nyhetsbyrået.

Vendepunktet kom for 22-åringen da han så hvordan presidenten håndterte koronapandemien. Nå diskuterer han i hemmelighet med venner om å stemme på demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

– Det var et sinnssykt øyeblikk å si det høyt, forteller han om dagen han for første gang sa til en kamerat at det må bli Biden som får stemmen ved årets presidentvalg.

Snakker ikke politikk

Både på high school og college var Berly aktiv i republikanske klubber, men nå er han ikke lenger like sikker i sin politiske sak.

Nå unngår 22-åringen å snakke om politikk med sin egen mor. For fire år siden var de begge Trump-supportere, mens nå står bare én av dem støtt på republikanernes side.

– For å bevare roen snakker vi rett og slett ikke om det, sier Berlys mor, Jennifer Wise (45) til AP.

UENIGE: Jennifer Wise (45) og sønnen Zach Berly (22) unngår å snakke politikk. Foto: Gerry Broome/AP Photo/NTB

22-åringen forteller at det ikke er noe poeng i å snakke med familien om å se i retning av demokratene.

– De vil bare avfeie alt sammen. Det er ingen vilje til kompromiss, sier han, og legger til:

– Det handler ikke så mye om at de ikke er villig til å kritisere Trump, men at det ikke er vilje til å lytte til demokratenes argumenter.

Stort sett er det den republikanskvennlige kanalen Fox News som regjerer skjermene der Berly bor. Selv fulgte han med på demokratenes landsmøte i august.

– Da jeg så på landsmøtet var det første gang på veldig lang tid at jeg har følt meg stolt over å være amerikansk, sier han.

Første presidentdebatt

Så langt har Joe Biden et forsprang mot Donald Trump på de nasjonale meningsmålingene.

Trump har prøvd å hente inn Bidens forsprang ved å flytte fokus vekk fra koronapandemien, der et flertall av velgere misliker hans håndtering av viruset, over til saker som kriminalitet og økonomi, saksfelt som passer ham bedre.

Dette har ikke overbevist mange velgere, og Biden ligger flere prosentpoeng foran i meningsmålingene. Til og med forsøket på å nominere en konservativ dommer til Høyesterett ble raskt overskygget av skatteavsløringene i New York Times.

Med fem uker igjen til valget er frykten blant mange republikanere at Trump er for sent ute.

– Donald Trump har i praksis tre motstandere i valgkampen: koronaviruset, Joe Biden og kalenderen, sier meningsmålingseksperten Neil Newhouse, som har jobbet for flere republikanske presidentkandidater.

Samtidig er det få som vil avskrive presidenten, ettersom det var på slutten av valgkampen i 2016 at han tok inn på Hillary Clinton.

Klokken 03 natt til onsdag norsk tid møter de to hverandre ansikt til ansikt, når den første presidentdebatten går av stabelen i Cleveland.

Nyhetskanalen og TV2.no sender debatten direkte fra klokken 03.00 natt til onsdag.

Debatten kan påvirke

Siden de første TV-sendte presidentdebattene i 1960, har mantraet vanligvis vært at debattene i hovedsak forsterker eksisterende trender. Men det finnes unntak, skriver BBC.

Den første debatten i 1960 gikk mellom John F. Kennedy, som til slutt vant valget, og visepresident Richard Nixon. Kennedy var katolikk og hadde brukt mye av valgkampen på å bekjempe fordommer mot sin religion. Men der Kennedy framsto på TV som elegant og rolig, virket en småsyk Nixon svett og hissig. I et veldig tett valg mener mange at Kennedy vant på grunn av TV-debatten.

Richard Nixon var ikke i form under den første debatten i 1960. Det talte ikke til hans fordel. Foto: AP Photo/NTB

Sittende presidenter har tradisjonelt brukt våren og sommeren på å male et negativt bilde av motstanderen, mens utfordrerne gjerne er opptatt med primærvalg og oppbygging av egne valgkampmaskiner. Trump lyktes ikke med å selge sitt bilde av Biden til velgerne i sommer, men har en siste mulighet i de tre debattene.

Etter nattens debatt møtes Trump og Biden i Miami 15. oktober og i Nashville 22. oktober. I tillegg møtes visepresident Mike Pence og Bidens visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt i Salt Lake City 7. oktober. Presidentvalget holdes 3. november.