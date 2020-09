Fant lykken i TV 2 program - nå venter de sin første baby

Mange prøver, men svært få finner lykken på TV. For Else Strøm Larsen og Peter Theolin derimot har det gått riktig vei. Etter at Strøm Larsen ikke lyktes som en av frierne i «Jakten på Kjærligheten», ble hun med på TV 2 Sumo-programmet «Kjærlighet til alle». Der ble hun kjent med Peter Theolin.

Theolin hadde også prøvd å skyte med amors piler i TV-ruta tidligere, da han deltok i «Gift ved første blikk» i 2018. Vel, ekteskapet varte kun i tre uker, men kanskje var det kjærlighet ved første blikk da han så Strøm Larsen i Sumo-serien.

Delte gladnyhet på Instagram

Det tok ikke lang tid før de to ble samboere, og i sommer ble også Strøm Larsen gravid. Nå deler hun gladnyheten på Instagram, etter å ha holdt litt igjen.

– Man går alltid med en frykt om at det skal gå galt, men nå er vi snart halvveis så nå turte vi å dele det, forteller hun til God kveld Norge.

– Det begynner å vises så nå måtte vi bare si det. Magen har begynt å vokse og kommentarene kommer, ler hun.

Hun sier at svært mye har skjedd på ett år, men at de ble enda sikrere på at dette var riktig under koronapandemien.

– Det var kanskje litt hell i uhell. Peter har hatt hjemmekontor her på Jæren, og vi har fått tid til å være sammen, og skjønne at dette er riktig, forteller den kommende moren.

Avslører kjønnet

Hvis ikke legene har tatt feil så venter de en liten jente.

– Det er helt perfekt. Vi diskuterer navn litt frem og tilbake. Jeg har mitt forslag og Peter har sitt. Kanskje det blir to navn, sier Strøm Larsen.

Nå er de klare for et nytt og spennende kapittel i livet.

– Vi er veldig klare for den store forandringen. 2021 blir et spennende år, avslutter hun.