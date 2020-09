Lippestad og Bondevik-sønn skal starte et nytt politisk parti

Et nytt sentrumsparti satser mot stortingsvalget i 2021, og en av initiativtakerne er tidligere Ap-byråd Geir Lippestad. Flere tidligere KrF-ere skal være med på prosjektet.

Lippestad er tidligere byråd i Oslo og mangeårig Ap-medlem. Fra oktober 2015 til desember 2017 var han byråd for næring og eierskap i Oslo.

Sammen med flere tidligere «røde» KrF-ere skal de danne et nytt sentrumsparti, det får TV 2 opplyst av flere uavhengige kilder.

«Sentrum»

Lippestad har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser. Etter at TV 2 publiserte saken om det nye partiet, publiserte NRK et intervju med Lippestad.

– Sentrum skal være et parti som tar innover seg det faktum at mennesker er den viktigste ressursen vi har i Norge, ikke oljen. Så kampen mot utenforskap og samfunnskapte barrierer er vårt DNA, sier Lippestad til NRK.

Han oppgir dette som noen av de viktigste sakene til partiet:

Partiet er blokkuavhengig

Kampen for sårbare grupper og inkludering

Norge har ansvar for å ta imot menneske på flukt

Kamp mot økende økonomisk ulikhet

Oljeutvinning på norsk sokkel skal avvikles i løpet av 15 år

Støtter internasjonalt samarbeid og EØS-avtalen

Aktiv nasjonal eierskapspolitikk.

Partiet Sentrum hadde stiftelsemøte i slutten av forrige uke, men må samle 5000 underskrifter for å kunne være et lovlig registrert parti som kan stille til stortingsvalget i 2021.

«Trenger noen andre»

Kjell Magne Bondevik sin sønn, John Harald Bondevik, og tidligere nestleder i Viken KrF, Kristin Walstad, er blant de som er med på prosjektet.

– Nå er begeret fullt. Jeg renner over av frustrasjon. KrF er ikke lenger et folkeparti. De har blitt seg selv nærmest, skrev Bondevik i en kronikk hos NRK tidligere denne måneden.

– Jeg klarer ikke to, jeg klarer ikke én gang til – å se på at KrF fokuserer innover i stedet for utover. Jeg trenger noen andre, skrev han videre.

Walstad varslet sin utmelding fra partiet 10. september. Etter det TV 2 erfarer skal partiet lanseres onsdag.

TV 2 har vært i kontakt med Walstad og Bondevik som ikke vil kommentere.