Ble alvorlig syk etter Sommerhytta-innspillingen

Sammen med sønnen Cornelius Schmith (25) har Mikkel Schmith (65) imponert med sin kreativitet og snekkerferdigheter i TV 2-programmet Sommerhytta i høst.

Etter å ha lagt noen tøffe og vanskelig år bak seg, så duoen på Sommerhytta-deltakelsen som en mulighet for en ny start på livet.

– Familien vår har hatt noen tøffe år i det siste. Min mamma døde av kreft for tre år siden, og nærmere ett år etterpå fikk pappa også kreft. Det var tøft å først miste mamma, og så rett etterpå ble pappa dødssyk, fortalte Cornelius på telefon med TV 2 tidligere i år.

Parene har slitt seg gjennom uke etter uke i Sommerhytta med omfattende ukesoppdrag. Det har flere av deltakerne fått kjenne på kroppen.

NÆRT FORHOLD: Cornelius Schmith og far Mikkel har fått et nært forhold, etter noen røffe år. Foto: TV 2

Ble syk – igjen

Halvveis inn i innspillingen, som foregikk i fjor høst ved Lyseren i Enebakk, merket Mikkel Schmith at kroppen ikke spilte på lag.

– Det startet med at jeg lå oppå hemsen og jobbet, og kroppen begynte rett og slett å si ifra om at nok var nok, forteller han på telefon med TV 2.

Selv om kroppen var lite samarbeidsvillig, valgte han å fortsette arbeidet for full maskin. Det gjorde han dårligere og dårligere.

– Jeg tenkte at det sikkert bare var kroppen som var sliten. Vi spiste jo mye drittmat i løpet av ukene som gikk, og drev rett og slett litt rovdrift på kroppen, med dårlig ernæring. Selv om kroppen sa ifra, var det ikke tid til å roe ned. Det var et rotteres, sier han.

HEMS-UKE: Mikkel Schmith begynte å føle på smerter i uken de skulle pusse opp hems og gang. Foto: TV 2

Fikk sjokkbeskjed

Kort tid etter at finalen var spilt inn, tok Schmith grep. Han ringte sønnen, og kom seg til legen. Der ble det tatt flere blodprøver for å finne ut hva som feilet han. Schmith trodde først det var virusrelatert.

Det skulle imidlertid vise seg å være mye mer alvorlig.

På vei tilbake ringer legen.

– Hun sier hun har bestilt en plass til meg på sykehuset i Tønsberg, for jeg er skikkelig dårlig, forteller han.

Innlagt på Tønsberg sykehus får han sjokkbeskjeden.

– Jeg hadde fått gule stafylokokker, de som spiser opp kroppen din.

De gule stafylokokkene hadde begynt å spise på musklene hans innvendig.

Hva er gule stafylokokker? Stafylokokker er en utbredt bakterieinfeksjon, ofte karakterisert ved puss og byller. Gule stafylokokker er en bakterie tilhørende gruppen stafylokokker. Gule stafylokokker kan forårsake alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, hjernehinnebetennelse, benbetennelse, endokarditt og sepsis. Smitten overføres som regel via uvaskende hender. Gule stafylokokker med alvorlige infeksjoner forekommer særlig hos eldre, og pasienter som er svekket av annen sykdom. Tidligere kunne stafylokokker behandles med penicillin, men grunnet resistensutvikling må sykdommen nå ofte behandles med ulike antibiotika. 20-30 % av voksne er bærere av gule stafylokokker uten at de har symptomer på infeksjon. Kilde: FHI, Store Norske Leksikon

– Det var ganske heftige saker. Hadde jeg kommet noen dager senere på sykehuset, er det ikke sikkert jeg hadde sittet her i dag. Jeg kunne fort ha dødd.

Etter å ha overvunnet prostatakreft for noen år tilbake, samt byttet ut både hofte og kne med kunstige ben, er det liten sannsynlighet for at han noen gang vil bli helt frisk.

– Jeg er ikke frisk enda, og det vil jeg nok aldri bli heller. Det er hele pakken som gjør at ting ikke fungerer ordentlig, og det vil det nok aldri komme til å gjøre, sier han, og legger til:

– Jeg har lært meg å leve med det. Jeg er god på å neglisjere smerter, og jeg har en høy smerteterskel, både på godt og vondt.

SOMMERHYTTA-DELTAKER: Mikkel Schmith. Foto: TV 2

Bekymret

Det er tydelig at det er et sterkt bånd mellom far og sønn på Sommerhytta. Da Schmith fant ut at han var syk, satte det en støkk i sønnen.

– Etter hems-uken ble pappa gradvis verre og verre, men når han først ble innlagt på sykehus, ble det heftig. Jeg var nok ikke klar over hvor dårlig han var i starten. Etter hvert gikk det opp for meg at han var mye dårligere, enn hva jeg trodde, sier Cornelius på telefon med TV 2.

– Etter alt vi har vært gjennom, så blir man jo bekymret.

Sønnen pendlet mellom Oslo og Tønsberg så og si daglig, for å besøke sin far da han var innlagt på sykehus. Det er faren svært takknemlig for.

– Cornelius er gull verdt. Han er virkelig unik, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten han, det er sikkert og visst, sier Mikkel.

– I og med han allerede har mistet moren sin, var han nok engstelig. Spesielt når det viste seg å være så alvorlig som det var.

Imponert over sønnen

Schmith er imponert over hvordan sønnen håndterte sykdomssituasjonen i løpet av Sommerhytta-innspillingen.

– Det var Cornelius som gjorde den største delen av hytta. I sosiale medier ser jeg at jeg får mye pepper for at jeg kan mye mer enn de andre, men de glemmer at jeg har en kropp som ikke klarer å gjennomføre det. Det er synd, for Cornelius får ikke all den «kredden» han burde få. Han er helt rå, uten han hadde ikke hytta fungert, sier han.

Schmith bidro så godt det lot seg gjøre, men den største arbeidsbyrden falt på sønnen, alene. Det reagerer han på.

– Jeg var med hele veien så godt jeg kunne, men når Cornelius behøvde hjelp som jeg ikke klarte å gi, kunne ikke vennene hans bidra. Ifølge produksjonen hadde de tidligere erfaring fra relevante yrker, som hadde blitt urettferdig. Det forstår jeg ikke, sier han.

JOBBET HARDT: Sønnen Cornelius Schmith. Foto: TV 2

Kritiserer produksjonen

Da Schmith ble syk, opplevde han at mange rundt ble bekymret, bortsett fra produksjonsselskapet som står bak Sommerhytta. Han reagerer på hvordan situasjonen ble håndtert.

– Jeg mener det burde blitt tatt tak i, og at de fikk sendt meg til legen, men det gjorde de ikke. Jeg tror ikke de skjønte noen ting, sier han.

Etter at Sommerhytta-innspillingen var ferdig, hevder han at han hørte svært lite fra produksjonen.

– Jeg fikk en bukett, det var det. Jeg forventet ikke så veldig mye, men i etterkant synes jeg det var dårlig oppfølging fra deres side.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, uttaler seg på vegne av produksjonsselskapet Strix og TV 2. Han svarer følgende på kritikken:

– Mikkel hadde en tidligere sykdomshistorikk som gjorde at vi var ekstra påpasselig med hvordan han hadde det, og produksjonen hadde derfor tett kontakt med ham gjennom hele innspillingsperioden. Generelt er det slik at alle deltagere på Sommerhytta får anledning til å oppsøke lege når de vil, fordi helsen alltid kommer først, skriver han i en e-post til TV 2.

TV 2: – Fikk avlastning

Dahl forklarer at alle deltakerne hadde mulighet til å få en erstatter, dersom deltakeren selv var borte. Men erstatteren kunne ikke ha håndverksbakgrunn.

– Dette hadde Mikkel full tilgang til i likhet med alle de andre, skriver han.

Ifølge Dahl forsøkte produksjonen å avlaste Schmith der de kunne, og tilrettela blant annet for at hundene hans kunne være ved opptaksstedet. Mot slutten sendte de dem til en kennel på produksjonens regning.

– I tillegg bisto vi Mikkel med fast bopel på Lyseren, da vi så at han var sliten og hadde behov for ro. I helgene hadde deltakerne alltid fri slik at de kunne slappe av.

Dahl skriver at de har hatt en løpende dialog med Mikkel via sønnen Cornelius, i etterkant av innspillingen.

MED HUNDENE: Mikkel Schmith hadde med seg hundene sine under innspillingen av Sommerhytta. Foto: TV 2

Blir ikke den samme

Schmith angrer imidlertid ikke på at han ble med på Sommerhytta, men innrømmer at han ikke er imponert over håndteringen av situasjonen.

– Jeg angrer ikke på at jeg var med på Sommerhytta, men med den dårlige oppfølgingen, må jeg innrømme at jeg ikke er superbegeistret, sier han, og legger til:

– Kroppen blir nok ikke det den samme, som før vi startet på Sommerhytta.

