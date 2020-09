Tar grep etter hands-hysteriet

Det er spilt 28 kamper Premier League-sesongen og hittil er det dømt 20 straffespark, seks av dem etter hands.

Dersom man ser på tall fra tidligere sesonger er dette et skyhøyt tall etter kun 28 kamper.

Antall straffespark dømt som følge av hands 2015/2016: 91 straffespark på 380 kamper. Ni av dem som følge av hands. 2016/2017: 106 straffespark på 380 kamper. 18 av dem som følge av hands. 2017/2018: 80 straffespark på 380 kamper. seks av dem som følge av hands. 2018/2019: 103 straffespark på 380 kamper. 14 av dem som følge av hands. 2019/2020: 92 straffespark på 380 kamper. 19 av dem som følge av hands.

Tallene i faktaboksen viser at på 380 kamper i 2017/2018-sesongen ble det dømt like mange straffespark som følge av hands som det er blitt dømt på denne sesongens første 28 kamper.

Nå varsler Premier League endringer.

Under et møte på tirsdag ble det avgjort at Premier League-dommerne skal være mildere i tolkningen av handsregelen. Det skriver The Athletic som har fått informasjon fra møtet.

Flere kontroversielle hendelser

Forrige helg var det flere kontroversielle hands-episoder i Premier League. Det ble store kontroverser etter straffesparket Tottenham pådro seg på overtid mot Newcastle. Noe Newcastle-trener Steve Bruce ikke la skjul på etter kampen.

– Jeg kan forstå hvorfor Spurs vil gå berserk, og at Roy Hodgson reagerte slik han gjorde. Det er bare tull. Vi burde vært i skyene nå, men jeg ville vært knust om det var oss. Avgjørelsene ødelegger. Vi managere må samle oss og si at dette må bli slutt på, sa Bruce etter at laget hans reddet seg fra tap til Sky Sports.

Ifølge The Athletic skal Premier League være lite fornøyd med de kontroversielle straffene som har blitt utdelt. Premier League har ikke mandat til å endre regelverket, men å be dommerne være mildere i tolkningen har de lov til.

Det skal ha blitt lagt frem eksempler til dommerne om hva som tillates og hva som fortsatt skal være straffbart. Handssituasjonen hvor Victor Lindelöf pådro seg straffe mot Crystal Palace skal blant annet ikke være straffbar i tiden fremover.

Allerede kommende helg skal dommerne praktisere dette. Ettersom det ikke er en lovendring var det ikke nødvendig med stemmeavgivning fra klubbene, men Premier League-sjef Richard Garlick skal ha fått støtte fra samtlige klubber.