Gir ikke ut munnbind gratis til tross for påbud: – Veldig usosialt

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mener det må komme en ordning med gratis munnbind for folk i beredskapsyrker og folk med dårlig råd når det legges ned et påbud.

Til tross for at det denne uken er høstferie i Oslo, var det mange fulle trikker og T-baner på Jernbanetorget tirsdag ettermiddag. Det var kø for av- og påstigning, og vanskelig å overholde én meters-regelen i vognene.

I forrige uke brukte minoriteten av de reisende munnbind. Etter påbudet om bruk av munnbind trådte i kraft tirsdag, var de i flertall.

Selv om flesteparten av de TV 2 snakket med er glade for at myndighetene har lagt ned et påbud, reagerer flere på at det er for dyrt.

Det finnes flere typer munnbind i forskjellige prisklasser. De fleste 50-pakningene Apotek1 og Vitusapotek selger har en stykkpris på rundt 7,98 kroner, viser et søk onsdag morgen.

– Det er ganske mange som er smittet i Oslo nå, så jeg er glad for at det har kommet et påbud. Samtidig så synes jeg at munnbind er veldig dyrt, sier Muna Abdi (50).

FOLKSOMT: Det var mye folk som reiste kollektivt fra Jernbanetorget tirsdag. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Burde vært billigere

Abdi jobber på sykehjem og er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til jobb.

– Jeg bruker som regel tre munnbind på én dag, så da koster det mye. I tillegg bruker mannen min og mine to barn munnbind, sier Abdi.

– Mener du at det burde vært gratis nå som det er lagt ned et påbud?

– Jeg synes absolutt at det burde vært billigere. I tillegg så synes jeg at alle som er avhengig av å bruke det på jobb burde fått det gratis, sier hun.

Da Abdi reise til jobb tirsdag morgen var veldig folksomt på trikken. Da hun reiste fra jobb, var det så mange at hun ble nødt til å avbryte reisen to ganger for å vente på neste avgang. TV 2 møter henne idet hun skal bytte fra trikk til T-bane, hvor vognene også er tilnærmet fulle.

– Jeg håper at de setter inn flere avganger nå som det er streik, sier hun.

– Burde vært gratis

Også Jokke Fjeldstad (37) synes at munnbind er for dyrt. Han er på vei ned for å ta T-banen i østgående retning på Jernbanetorget.

GRATIS: Jokke Fjeldstad mener det burde blitt delt ut gratis munnbind. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Det er burde vært gratis munnbind nå som det er lagt ned et påbud. Det kunne for eksempel blitt delt ut før folk går inn på T-banestasjonen eller lignende, for det er ganske dyrt, sier han.

Fjeldstad forteller at han prøver å bruke munnbind hver gang han reiser kollektivt, og at han har gjort det siden anbefaling kom for flere uker siden.

– Det er kjedelig å måtte bruke munnbind, men det er viktig at vi alle gjør det. Forhåpentligvis får vi en bedre hverdag etterpå, sier han.

TV 2 tok tirsdag kontakt med flere personer som ikke brukte munnbind på kollektivtransporten etter at påbudet ble innført. De ønsket imidlertid ikke å la seg intervjue.

Krever gratis munnbind

Aina Stenersen (Frp), som er leder av leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, er klar på at folk med dårlig råd bør få utdelt gratis munnbind.

– Vi har mange lavinntektsfamilier i Oslo som allerede sliter med å få hverdagen til å gå rundt økonomisk. Når byrådet nå velger å legge ned et påbud, må disse familiene få utdelt munnbind gratis. Dette handler om liv og helse og at alle skal være likt rusta i kampen mot korona, sier Stenersen.

I tillegg lavinntektsfamilier, mener Stenersen at pensjonister og folk med dårlig råd bør få subsidiert munnbind.

BELASTENDE: Aina Stenersen (Frp) mener at påbudet kan være en belastende utgift for folk med dårlig råd. Foto: Privat

– I Oslo er det nå tre ganger så høy arbeidsledighet som før epidemien. Mange lever under trange kår i byen vår, og for disse er munnbind en tøff ekstra utgift. Dette er grupper som trenger hjelp, sier hun.

Politiet uttalte tirsdag at de kan bøtelegge folk som bryter påbudet om å bruke munnbind.

– At folk risikerer å bli bøtelagt på toppen av at man ikke har råd til å kjøpe seg munnbind er veldig usosialt. Konsekvensen kan bli at folk slutter å gå ut og mister kontakten med familie og venner, sier hun.

AVSTAND: Påbudet om bruk av munnbind i kollektivtrafikken gjelder der det ikke er mulig å overholde én meters-regelen. Foto: Fanny Bu / TV 2

Ansvarliggjør kommunen

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har uttalt til NTB at han har forståelse for at munnbind kan være en tung utgift for mange lavinntektsfamilier.

Han pekte på regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) for å få på plass en ordning med subsidiering av munnbind.

Stenersen derimot mener at det blir for passivt å peke på staten.

– Det blir for passivt å peke på staten fordi Oslo kommune har et veldig godt budsjett. Da har vi råd til å prioritere å gi ut munnbind gratis, sier hun.

Fremskrittspartiet foreslår at munnbindene deles ut på Nav-kontor, bibliotek og enkelte knutepunkter i kollektivtrafikken. De foreslår også at folk skal kunne søke kommunen om koronamidler til munnbind.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra byrådsledelsen i Oslo, men de har ikke svart på våre henvendelser.

DYRT: Annebritt Iversen (64) synes munnbind er dyrt, men setter spørsmål ved hvordan man skal løse gratis utdeling i praksis. Foto: Fanny Bu / TV 2

Bør også gjelde helsepersonell

Ingvild Kjerkol, leder av Trøndelag Arbeiderparti, er også klar på at folk med dårlig råd må få gratis munnbind når det legges ned et påbud.

I tillegg fremhever hun at ansatte i beredskapsyrker, som helsepersonell, sjelden kan velge om de skal ha hjemmekontor eller ikke.

– For ansatte som må på jobb for å ivareta liv, helse og omsorg, så kan munnbind bli en ekstrautgift og dette er ikke høytlønnede yrkesgrupper. Jeg mener at de ansatte skal måtte slippe å dekke utgifter til munnbind av egen lomme, sier Kjerkol.

I stedet for å vise til kommunene, mener hun at regjeringen må ta ansvar og bevilge penger til dette i statsbudsjettet.

– Ved lokal oppblomstring framover er det viktig at regjeringen sikrer at det kommer på plass en ordning for disse gruppene. Kommunene sliter allerede med å dekke alle ekstra utgifter som følge av pandemien, sier Kjerkol.

– Har ikke mulighet

Ruter har heller ikke planlagt å gi ut gratis munnbind.

– Det har vi ikke mulighet til, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.

Hun forteller at Ruter var ute i kollektivtrafikken tirsdag for å se på bruken av munnbind. Ruter kan kun observere hvor vidt reisende følger påbudet, de kan ikke påse at det overholdes.

– På stikkprøvene vi gjorde var det fra cirka halvparten til alle som brukte munnbind på de ulike avgangene. Jo fullere avganger det var, jo flere brukte, så det er i tråd med påbudet, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.