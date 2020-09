Vil ha VAR i tennis etter dommertabbe

Mladenovic hadde settball på 5-1 i første sett da tyske Laura Siegemund slo et vinnerslag etter at ballen spratt to ganger på hennes side av nettet. Dommer Eva Asderaki fikk ikke med seg at ballen spratt en gang for mye.

Det ble vendepunktet i kampen, og Siegemund er klar for neste runde med 7-5, 6-3.

– Det ville vært flott å ha videodømming. Det er litt leit å erstatte mennesker med kameraer, men mennesker gjør feil. Jeg forstår ikke hvordan dommeren kunne gå glipp av det. Dessverre får hun fortsette i Roland-Garros, mens jeg ikke får det, sa Mladenovic.

Hun klandrer ikke Siegemund for at hun ikke informerte dommeren.

– Hun ville vært den ærligste spilleren på touren om hun hadde gjort det. Jeg ventet ikke det, sa hun.

Selv om Mladenovic hadde vunnet det første settet, er det ikke gitt at hun ville tatt seg videre. I US Open tapte hun i 2. runde etter å ha ledet 6-1, 5-1. Hun ser ut til å forfølges av skuffelser i årets Grand Slam-turneringer. I New York ble hun og Timea Babos diskvalifisert fra doubleturneringen, der de var toppseedet, fordi Mladenovic ble pålagt koronakarantene av lokale myndigheter.

Det ble hun fordi hun hadde hatt kontakt med koronasmittede Benoît Paire, den eneste påmeldte tennisspiller som testet positivt på viruset.

