Champions League-drømmen brast for sjansesløsende Molde

Ferencváros–Molde 0–0 (3-3 Sammenlagt, Ferencváros videre etter bortemålsregelen)

Kun én seier hindret Molde i å få opp mot 250 millioner kroner inn på konto.

Det ble ingen seier. Men Molde kan likevel smile hele veien til Sparebanken Møre.

Selv etter å ha tapt over to kamper drypper det over 100 millioner på dem.

Returoppgjør på Groupama Arena burde gi de fleste nordmenn en dårlig smak i munnen. Stadionet som ligger i Budapest var nemlig stedet hvor EM-drømmen til det norske landslaget røk i 2015.

Også denne gangen ble det dramatisk, men selv om ungarerne ikke hadde en keeper med grå joggebukse, klarte de å dra det i land.

– Jeg er knust. Dette var vår livs sjanse til å havne i selskap med de beste, sier Molde-spiller Eirik Hestad til TV 2 etter kampen.

Moldenseren var tydelig berørt og slet med å finne ordene for å beskrive følelsen han satt igjen med etter kampen.

– Det føles forbanna bittert.

Hestad fikk en gedigen sjanse i andre omgang som kunne sendt Molde i ledelsen, men midtbanespilleren ble hindret av en strålende redning fra hjemmelagets keeper.

– Det er fare for søvnløse netter resten av livet tror jeg, sier en tydelig berørt Hestad til TV 2.

- Det er en av de tyngste opplevelsene. Hjerteskjærende, erkjenner kaptein Magnus Wolff Eikrem til TV 2.



Millioner på konto

Molde var allerede sikret godt over 100 millioner uansett hvordan kampen mot Ferencváros gikk. Dersom de ikke klarte å ta seg videre sammenlagt ville de få 30 millioner, samt solidaritetsbonus for tapet på 50 millioner kroner. Med TV-inntekter og bonuser for kamper ville dette generere mer enn 100 millioner kroner.

Da Rosenborg deltok i gruppespillet i Europa League forrige sesong ga det dem 130 millioner kroner i inntekter.

Men en plass i Champions League ville gitt dem 150 millioner kroner bare for å være i gruppespillet, samt TV-inntekter og bonuser. Trolig ville Molde kunne innkassere rundt 250 millioner kroner om de hadde tatt seg videre fra playoffen.

Ikke umulig utgangspunkt

Molde har hatt store problemer med å henge på Bodø/Glimt i Eliteserien og gikk i helgen på sitt tredje strake ligatap. Syv av de siste ti seriekampene har endt med tap. Men i Europa har blåtrøyene virkelig levert varene.

NORSK DUELL: Eirik Hestad taklet norske Tokmac Nguen og fikk gult kort. Foto: Bernadett Szabo

Da lagene møttes i rosenes by til den første kampen ble det høydramatisk. Gjestene fra Ungarn ledet 2-0, men Molde scoret tre og ledet 3-2 helt til Ferencváros fikk et tvilsomt straffespark og sørget for at kampen endte 3-3.

Ettersom ungarerne klarte å få med seg tre bortemål til returkampen hadde Molde et tøft utgangspunkt, men ikke umulig.

– Vi gjør veldig mye rett i dag. Det er det lille ekstra som mangler. Vi er nære, men ikke helt der, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Vi reiser ned her og vet at vi ikke kan være åpne bakover og slippe dem til for mye. Den biten synes jeg vi løser på en god måte. Vi klarer utover i andre omgang å tilrive oss overtaket vi trodde vi skulle få. Da er det skikkelig surt at vi ikke klarte å bikke kampen i vår favør, sier Moe.

Supporterne leverte best

Ingen av lagene klarte å sette sitt preg på kampen den første omgangen. Molde hadde store problemer med å skape sjanser, mens tempoet på kampen passet ungarerne fint, ettersom de gikk videre dersom kampen endte 0-0.

Til tross for at hjemmelaget opptil flere ganger slurvet i eget forsvar, klarte ikke moldenserne å straffe dem.

Tribunene i Budapest var tomme, men utenfor stadion var det elektrisk stemning. Det man først trodde var falsk supporterlyd viste seg raskt å være feil. 1500 Ferencváros-supportere hadde samlet seg utenfor stadion for å gi laget sitt den støtten de trengte, noe man kunne høre klart og tydelig.

Begge lagene gikk til pause uten å ha skapt én eneste stor sjanse.

VILLE SCENER: Utenfor Groupama Arena hadde over 1500 Ferencváros-supportere samlet seg for å støtte laget sitt. Foto: Bernadett Szabo

Brant kjempesjanse

Molde som hadde slitt mot den ungarske veggen gjennom hele første omgang, fikk en gyllen mulighet til å ta ledelsen tidlig i andre omgang.

Magnus Wolff Eikrem viste frem falkeblikket og lobbet ballen over Ferencváros-forsvaret og Etzaz Hussain fikk kampens første store sjanse.

Midtbanespilleren brukte for lang tid da han valgte å dempe ballen før han skjøt. Dermed fikk en ungarsk midtstopper slengt seg foran og blokkert skuddet.

Begge lagene var løsere i formasjonen den andre omgangen, noe som sørget for at begge klarte å komme seg til sjanser, men de aller største uteble.

Så kom sjansen Molde hadde ventet på.

Eirik Hestad ble spilt vakkert gjennom og skulle bare sette ballen bak keeper. Men Denes Dibusz i hjemmelagets mål slengte seg ut som en stjerne og reddet mesterlig.

– Molde har hatt de største sjansene her i kveld. Etzaz Hussain sin var stor, mens Eirik Hestad sin var enda større, var dommen fra TV 2s kommentator Jesper Mathisen.

Billetten til Champions League røk

Molde fortsatte å presse på. De var avhengig av å score for å ha sjansen til å ta seg videre til gruppespillet i Champions League.

Fem minutter før slutt fikk Molde nok en gigantisk sjanse. Etter vakkert spill havnet ballen til slutt hos Ola Brynhildsen som hamret til fra 16-meter, men ballen snek seg utenfor målet.

– Dette kommer Molde-spillerne til å tenke på resten av fotball-livet sitt. Det er ikke sikkert så mange av dem får muligheten til å spille Champions League, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Dermed endte kampen 0-0 og Molde får dermed ingen billett til gruppespillet i Champions League. De får derimot plass i Europa League-gruppespillet, og innkasserer med det godt over 100 millioner kroner.

Tokmac Nguen sikret seg plass i Champions League etter at Ferencváros kvalifiserte seg til gruppespillet.