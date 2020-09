Slik kan Trump vinne velgere på debatten

Det er klart for en historisk viktig presidentdebatt. Slik mener ekspertene at Donald Trump kan hanke inn velgere fra scenen i Cleveland i natt.

Klokken 03 natt til onsdag norsk tid møtes Joe Biden og Donald Trump til den første debatten før valget i november.

Foreløpig er det førstnevnte som ligger best an på nasjonale meningsmålinger. Trump er ifølge historiker og forfatter Hans Olav Lahlum avhengig av å gå tre til fire prosent opp nasjonalt for å vinne.

– Og så er det ulike måter man kan vinne velgere på. Man kan vinne tilbake velgere man tidligere har hatt eller man kan prøve å mobilisere folk som ikke har stemt før. Mobilisering blir nok i det hele tatt et nøkkelord her, sier han.

Valgkampen har til nå vært preget av flere hendelser og vendinger, der den siste i rekken er New York Times sin avsløring av den amerikanske presidentens skattepapirer.

– Men snittet av meningsmålingene har flyttet seg veldig, veldig lite, så Trump er avhengig av at det skjer noe, og nå har det lenge vært sånn at man ser til debattene og lurer på hva som kommer til å skje der – kan han få et løft der? spør Lahlum.

Økonomi

Lahlum mener Trumps sterkeste kort inn mot nattens debatt, er økonomien.

– Det han gjennomgående har scoret best på, det området hvor folk har mest tillit til han i forhold til Biden, er på økonomien, sier han, og fortsetter:

– Han kommer nok til å prøve å kjøre på at økonomitallene var veldig gode før korona og at de er på vei opp igjen allerede, og at ledigheten har gått kraftig ned etter den voldsomme økningen man fikk i den første delen av koronaperioden.

– Må ikke rote for mye

For Bidens del mener Lahlum det er viktig å unngå å fremstå som rotete eller for gammel under nattens debatt.

– Biden har et press på seg for å overbevise i så måte, sier han.

Tidligere USA-korrespondent og kommentator Christina Pletten i Aftenposten, mener også at det kan flytte velgere i Trumps favør dersom Biden gjør en veldig dårlig figur under debatten.

– Han må ikke rote for mye, han må vise at han kan snakke i hele setninger og fremføre budskapet sitt på en måte som virker troverdig. Trump har veldig lenge prøvd å trekke Bidens evner i tvil. Han har gått så langt som å hevde at han doper seg for å klare å fremstå tilregnelig. Så jeg tror faktisk den største muligheten Trump har for å flytte på disse tallene i dag, er hvis Joe Biden ikke klarer å leve opp til forventningene, sier hun.

At Biden er en dårlig debattant, slik noen mener, stemmer ikke, mener Lahlum.

– Men han har vært veldig mye bedre i det formatet han får nå, en lang debatt med bare én motdebattant, enn den type debatter man så han i tidlig i nominasjonen hvor det er veldig mange på scenen, lite taletid til alle og angrep på kryss og tvers. Men Biden er 77, så vi får se om han mestrer dette, som han egentlig kom godt ut av i visepresidentdebattene i 2008 og 2012, sier han.

FORBEREDELSER: Den første presidentdebatten finner sted i Cleveland. Foto: Brian Snyder/Reuters/NTB

Temperament

I forkant av nattens debatt, mener Lahlum at de to kandidatene trolig forbereder seg slik man gjør til en hver debatt.

– Man gjennomgår hva det er som er viktig å få frem for en selv, hva det er motstanderen er sårbar på, og hva som kan komme opp, sier han.

I tillegg understreker han at det er usikkerhetsmomenter man må ta høyde for.

– Trump er en vanskelig mann å debattere mot, for han er ofte veldig aggressiv. Han pleier ofte å komme med ganske dramatiske påstander, han pleier ofte å avbryte motdebattanten mens man snakker, så man har nok tenkt litt over det, sier han.

Og det er ikke bare Trump som har et sterkt temperament, ifølge historikeren.

– Begge disse kan bli antennelige hvis det går en kule varmt i debatten, og jeg tror nok særlig at team Biden har vært ganske bevisst på at han må prøve å holde roen og ikke bli med på noen slags «gjørmebrytingsgreie», sier han.