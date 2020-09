Nye hockeyarenaer bygges: – Det kommer til å løfte Eliteserien

Kun et steinkast unna gamle Askerhallen, er byggeprosessen godt i gang med den nye ishallen. Asker Kommune har et budsjett på 400 millioner kroner og den kan huse opptil 3700 Askerbøringer.

– Det betyr mye for oss, bredden og mye for Asker, sier daglig leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen.

– Vi får bedre forutsetninger

Den nye Askerhallen er planlagt å stå klar i slutten av 2021 og pucken slippes for første gang i den nye arenaen i 2022.

– En ting er å få en arena som er tidsriktig, men hvis du skal følge med i toppen i norsk hockey som vi skal, må du ha et anlegg. Det betyr mye for oss, for barn og unge og for bredden. Med to isflater så blir det mer istid, sier daglig leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen.

Frisk-løperen Victor Granholm får ta en titt på den nye arenaen for første gang når TV 2 møter dem på byggeplassen.

– Det er noe annet å spille i en helt ny hall. Man ser i Oilers og nå i nye Jordal, så blir det en litt annen stemning. Det har alltid vært en sjarm i Askerhallen, men det kommer nok en sjarm her også, sier Granholm.

PÅ OMVISNING: Victor Granholm gleder seg stort til å spille i den nye Askerhallen. Foto: Siw Borgen / TV 2

23-åringen startet karrieren i Asker og ser frem til å kunne benytte seg av den nye arenaen. Med blant annet større garderobe, styrkerom over gangen, eget videorom og flere plasser på tribunen, tror han det kommer til å hjelpe laget å nå nye høyder.

– Vi får bedre forutsetninger og det hjelper veldig. Man legger mer til rette for at vi skal gjøre det bra og det virker som de har klart å gjøre det her.

Stor betydning for norsk hockey

På Østlandet får dermed tre klubber nye ishaller: Jordal Amfi (Vålerenga), Askerhallen (Frisk Asker) og Arena Fredrikstad (Stjernen).

KLAR FOR KAMP: Første kamp i nye Jordal Amfi spilles 10.oktober. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2 FREDRIKSTAD: Slik er det planlagt at Arena Fredrikstad skal se ut. Foto: Link Arkitektur / Griff Arkitektur

– Det er et problem at man har gamle haller rundt omkring og ikke noe produkt å selge, så for norsk hockey betyr dette mye, sier Nicolay Sørensen.

TV 2s hockeyekspert, Jesper Hoel, mener de nye arenaene har potensialet til å heve norsk hockey, ikke bare for klubbene, men også eliteserien generelt.

– Det kommer til å løfte Eliteserien, det er det ingen tvil om. Det er selvfølgelig mer attraktivt med markedet rundt med sponsorer og publikum. Det blir en egen attraksjon å gå i hallen. Det er fasiliteter til å ta i mot folk og det blir mer enn bare hockey å gå dit. Det blir underholdning i hallene og jeg gleder meg virkelig til å se dette.

Hockeyeksperten mener også at oppgraderingen av arenaene har mye å si for bredden.

– I Asker blir den gamle Askerhallen stående og de får en ny isflate. Kapasiteten rundt omkring er sprengt og det er utrolig viktig for bredden å få isflater. Ikke bare på Østlandet men også rundt omkring i landet, sier Hoel.