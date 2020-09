Munnbind ligger strødd i Oslo: – Vi er veldig bekymret

Klokken 12 trådte munnbindpåbudet i kraft i hovedstaden, og det var tydelig at mange hadde fått med seg nyheten. TV 2 kunne observere at langt flere brukte munnbind på kollektivtrafikken tirsdag enn i forrige uke.

Økt bruk fører til økt avfall, og dessverre ender ikke alle munnbind i søppelkassen.

På Stortinget T-banestasjon lå det munnbind og annet søppel strødd ved utgangen. På Jernbanetorget jobbet flere ansatte iherdig med å tømme fulle søppelkasser.

OVERFYLT: Avfall Norge er bekymret for at søppelkassene kommer til å være overfylte om tømmefrekvensen ikke økes. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Det ser ikke hyggelig ut. I tillegg er vi bekymret for at den generelle forsøplingen skal øke. Når noen først begynner å kaste avfall på bakken, så er det lett at andre gjør det samme, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

– Kritisk i sentrum

Avfall Norge mener at det ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for at folk skal kunne kaste munnbind på en forsvarlig måte i byen.

– Vi er bekymret for at det offentlige rom ikke er lagt godt nok til rette for at brukerne skal kunne kaste fra seg munnbindet på korrekt måte. Det kan være langt fra der man ønsker å ta av seg masken til nærmeste søppelkasse. Munnbind tar i tillegg mye plass i søppelkassene ettersom ingen vil dytte de ned. Da fylles søppelbøttene raskt opp, sier hun.

Hun mener at det er mest kritisk på knutepunktene i sentrum, men at forsøplingen lett kan spre seg utover byen.

– I helgene vil folk bevege seg mer rundt i byrommet, og da kan forsøplingen spre seg utover. Vi mener at aktørene som har ansvar for søppelkassene må følge nøye med i dagene som kommer og justere tømmefrekvensen ved behov, sier Lind.

Flere land som har anbefalt eller innført påbud om munnbind, har slitt med økt mengde avfall og forsøpling i etterkant. Avfall Norge er bekymret for at munnbind som kastes på bakken i byen, til slutt vil ende opp på strender eller i skogen.

Følger situasjonen nøye

– Munnbind som flyter rundt på stasjonene er ikke noe hyggelig syn. Vi vil at stasjonsområdene skal være rene og trivelige, slik at alle kan få en god tur med T-banen, sier pressevakt Thomas Ege i Sporveien.

Han forteller at Sporveien satte inn flere ressurser på å håndtere søppel på stasjonene da oppfordringen om å bruke munnbind for noen uker siden ble forsterket.

– Nå som det er påbudt å bruke munnbind, vil vi selvsagt vurdere om vi har behov for å sette inn enda flere ressurser. Sporveien følger situasjonen nøye, sier han.

Sporveien oppfordrer i tillegg alle reisende til å bidra til rene stasjonsområder.

– Vi oppfordrer alle til å bidra i dugnaden. Behold munnbindet på til du er ute av stasjonsområdet. Ta med deg munnbindet hjem, eller kast det i en søppelkasse utenfor stasjonen, sier Ege.

– Vent med å kaste

I tillegg til å rette ansvaret mot aktørene, kommer Avfall Norge også med en klar oppfordring til alle som bruker munnbind.

OPPFORDRER: Avfall Norge og Hold Norge Rent har lagd en plakat dom oppfordrer til munnbindvett. Foto: Avfall Norge / Hold Norge Rent

– Vent med å kaste munnbindet til du finner en søppeldunk hvor det er plass. I tillegg kan du ha med seg en pose hvor du oppbevarer munnbindet inntil du finner et egnet sted å kaste det, sier hun.

Lind mener også at hvordan man skal kaste munnbind på en forsvarlig måte er for dårlig kommunisert.

– Der man finner informasjon om hvordan man skal bruke munnbind, burde det også vært informasjon om hvordan man skal kaste det. Det burde for eksempel vært plakater på T-banen som oppfordret folk til forsvarlig håndtering av brukte munnbind, sier hun.

FORSØPLING: Avfall Norge er bekymret for at påbudet vil føre til økt forsøpling i bybildet. Foto: Fanny Bu / TV 2

Etterlyser gjenbruk

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

– Vi er veldig bekymret. Vi har sett at det ligger munnbind og hansker på bakken, så det er allerede økt forsøpling i byen, sier Malin Dahl, som er prosjektkoordinator i foreningen.

I likhet med Avfall Norge har Hold Norge Rent har kommet med en konkret liste over råd til myndigheter og næringsliv om hvordan man skal unngå forsøplingen når bruken av munnbind øker.

Foreningen etterlyser spesielt tydeligere retningslinjer fra myndighetene vedrørende flerbruksmunnbind.

– Vi vil at myndighetene skal komme med konkrete spesifikasjoner for flerbruksmunnbind som sikrer at de har tilsvarende smittehindrende effekt som de medisinske engangsmunnbindene. Vi kan ikke anbefale hjemmesydde flerbruksmunnbind nå uten et bedre kunnskapsgrunnlag, så vi trenger retningslinjer fra myndighetene, sier Dahl.

Hun er klar på at gjenbruk er nøkkelen til å forhindre forsøpling.

– Ett flerbruksmunnbind kan ta over for hundrevis av engangsmunnbind, sier Dahl.