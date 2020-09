Fortsatt økning i byråkratiet

Antallet byråkrater i Norge øker fremdeles mer enn veksten i sysselsettingen forøvrig. Ferske tall fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring viser at antallet ansatte i departementer og direktorater økte med ble 1,2 prosent i fjor, hvis man justerer for omorganiseringer. Til sammenligning økte sysselsettingen med 0,9 prosent i resten av samfunnet.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier seg fornøyd med at veksten i sentralforvaltningen, det vi si det egentlige byråkratiet som omfatter departementer og direktorater, nå flater ut.

– Fra 2009 til 20013 økte direktoratene med 4,8 prosent. Så vi er på rett vei, sier statsråden til TV 2.

Sysselsettingen i departementene gikk ned med til sammen seks stillinger i fjor, mens direktoratene hadde økning i fjor.

Og på topplisten blant de departementene som fikk flere ansatte finner vi tre departementer som alle styres av mellompartiene: Kunnskapsdepartementet, som ledes av Venstres Guri Melby, Samferdselsdepartementet under Knut Arild Hareides (KrF) ledelse og ikke minst Barne- og familiedepartementet, som KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad styrer. Hvordan forklarer kommunalministeren at disse statsrådene er blant dem med størst økning i antall byråkrater?

– Vel. Alle disse tre områdene er tunge satsingsområder for hele regjeringen. Vi har hatt et lærerløft, vi dobler satsingen på jernbane, og vi har også store satsinger innen barne- og familiepolitikken, så det er ikke overraskende at dette også krever noe mer administrasjon, sier Nikolai Astrup.

I de ytre etatene falt antallet årsverk med 427, en nedgang på 0,7 prosent. Men noen områder hadde vekst, deriblant politietaten med 332 flere stillinger (3,9%).