Sesongstart er rett rundt hjørnet for Eliteserien i hockey. Men koronaviruset gjør at klubbene står foran en usikker sesong.

Hør sesongens første episode av «Hockeyprat» her!

Med uvissheten rundt koronaviruset, har Norges Ishockeyforbund utarbeidet retningslinjer for gjennomføringen av sesongen 2020/2021. Der er det besluttet at dato for seriestart og serieslutt er endelig.

Dersom kamper må omberammes på grunn av smitte innad i laget, må kampene spilles innenfor den perioden.

Deltidsproffer

I den nyeste episoden av «Hockeyprat» diskuterer Jonas Bariås og TV 2s hockeyeksperter Bjørn Erevik og Jesper Hoel utfordringene hockeyspillerne har rundt smitte.

– De kan ikke isoleres på samme måte som man ble i NHL. De må på jobb og håndtere hverdagen som vanlig, sier Jonas Bariås.

Også TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel forteller at hockeyspillerne har ikke mulighet til å begrense kontaktflaten sin på samme måte som i for eksempel fotballen.

– En av de aller største utfordringene i hockeyen, framfor fotball for eksempel, er at det er veldig mange som er deltidsproffe. De har en jobb ved siden av eller går på skole, sier Hoel.

– Det har vi ikke vært vant til

I forrige sesong ble sluttspillet og avlyst som følge av pandemien, samt kvalifiseringen for opprykk i Eliteserien. Alle lag ble stående. Denne sesongen har Norges Ishockeyforbund bestemt at dersom kvalifiseringsspillet ikke kan gjennomføres etter endt seriespill, vil lag ranket nummer 10 fra Eliteserien rykke direkte ned, mens lag ranket nummer 1 fra 1. divisjon vil rykke direkte opp.

Dette forutsetter at både Eliteserien og 1. div blir spilt med minimum dobbel serie.

– Den er litt hard og det har vi ikke vært vant til. De har alltid hatt mulighet til å beholde plassen gjennom kvaliken, så det punktet der er kanskje det som bryter mest med den kotymen vi har hatt for opprykk og nedrykk. Sånn sett kan det være usedvanlig viktig å hele tiden ligge på toppen av tabellen i 1. divisjon, sier Bjørn Erevik.

Hoel tenker at denne løsningen kan være et ekstra spenningsmoment i årets serie.

– Jeg synes på mange måter at det er en form for rettferdighet i det. I våres ble Lørenskog og Comet nektet å spille opprykkskvalik og de hadde hatt, etter min mening, en helt fair mulighet. I en kvalikserie er det vanskelig å si og de ble fratatt den muligheten, sier Hoel.



