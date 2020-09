Her er Jens Petter Hauge på plass i Milano

Drømmeuken til Jens Petter Hauge (20) fortsetter. Under 24 timer etter at 20-åringen ble tatt ut på landslaget for første gang satte han seg på flyet til Milano.





Grytidlig tirsdag morgen satte Jens Petter Hauge seg på flyet som tok ham fra Bodø til Gardermoen. Der ventet et nytt fly, og nå har den tekniske kantspilleren landet i Milano.

Som TV 2 erfarte mandag kveld er det fortsatt noen formaliteter som gjenstår før Hauge kan kalle seg AC Milan-spiller.

Onsdag skal han gjennomgå den medisinske testen og etter planen signere kontrakten som gjør ham til lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic.

Etter det TV 2 får opplyst ønsker AC Milan å ta med seg Jens Petter Hauge på reisen til Portugal, hvor klubben torsdag møter Rio Ave i playoff-kamp til Europa League-gruppespillet.

TV 2 har fått opplyst fra kilder at Bodø/Glimt mottar over 50 millioner kroner for Bodø-gutten.

Hauges agent, Atta Aneke, var allerede på plass i Milano mandag, og skal ha forhandlet frem de personlige betingelsene.

Før Hauge startet reisen mot Italia tirsdag tok han seg tid til å besvare noen spørsmål fra TV 2s reporter. Der bekreftet han også at han hadde snakket med sportssjef og klubblegende i AC Milan, Paolo Maldini.

– Det er klart at det er en utrolig stor klubb. Nå de tingene her er blitt en realitet de siste dagene, så er det klart at det er stort. Jeg føler at det er oppnåelig å spille seg inn på det Milan-laget.

Det sa Bodø/Glimt-vingen til TV 2 på flyplassen i Bodø tirsdag morgen.

– Det blir spennende å se hva de neste dagene bringer. Jeg håper vi får på plass det her nå. Det var riktig for alle parter. Det er et skritt jeg følte meg klar til å ta. Jeg må bare takke Glimt for det samarbeidet vi har hatt de siste dagene, sa 20-åringen.