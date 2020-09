Bekreftet: Torgeir Børven solgt

Torgeir Børvens tid i Rosenborg er over.

28-åringen er klar for den tyrkiske hovedstadsklubben Ankaragücü, noe som gjør ham til lagkamerat med tidligere Bodø/Glimt-spiller Ricardo Friedrich.

TV 2 kan erfare at Rosenborg mottar mellom 2,2 og 2,8 millioner kroner for spissen. Kontrakten skal ha en varighet på to år, samt at klubben har mulighet til å forlenge med et tredje år dersom de ønsker det.

Ankaragücü havnet sist på tabellen forrige sesong, men på grunn av koronaviruset fikk de beholde plassen på øverste nivå.

Dette blir Børvens andre utenlandsopphold. I 2014 ble han solgt til Twente, men etter tre år var han tilbake i Norge. Han fant aldri helt til seg selv hos bergenserne, men da gamleklubben Odd hentet ham tilbake, løsnet det for spissen.

Etter planen skulle Børven bli Rosenborg-spiller 1. august, men trønderne valgte å kjøpe ham ut fra kontrakten, noe som gjorde Børven til RBK-spiller allerede 1. juli.

Telemarksavisa meldte da at Rosenborg hadde betalt rundt 2,5 millioner kroner for spissen.

Oppholdet i Trondheim ble ikke slik fjorårets toppscorer i Eliteserien hadde sett for seg. Vestlendingen drar videre etter fire mål på 13 seriekamper for klubben.