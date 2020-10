IEA-direktøren:

I august ble det registrert nesten 11.000 nybiler i Norge.

Blant personbilene hadde nullutslippsbilene 52,8 prosent markedsandel. Det er altså tydelig at den norske elbil-politikken fungerer.

For de lokale utslippene, er det ingen tvil om at elbilen kommer svært positivt ut. Men i det globale bildet, er det hele litt mer nyansert.

Tidligere denne måneden fortalte Dr. Fatih Birol, direktør for Det internasjonale energibyrå (IEA) – at han er imponert over Norges interesse for elbiler.

Samtidig er han ikke overbevist om at andre land bør gjennomføre samme elbil-satsning – som et klimatiltak.

Audi e-tron er Norges desidert mest solgte bil, så langt i år. Til og med august er det utlevert over 7.100 eksemplarer.

Lades med kullkraft

I et intervju med Nettavisen, er toppsjefen tydelig på elbiler langt fra kan løse klimaproblemene alene.

Dr. Fatih Birol er direktør for Det internasjonale energibyrå (IEA). Foto: Scanpix

– Elbiler kan være en del av løsningen for å takle klimaendringene, men det blir helt feil å tro at elbiler kan løse problemene våre. Det er minst to gode grunner til at elbiler ikke vil stoppe klimakrisen: Den ene er at alle verdens biler samlet står for rundt 18 prosent av verdens klimagassutslipp, sier Birol til Nettavisen og fortsetter:

– Den andre grunnen er at i mange land er ikke strømmen fornybar, slik som i Norge. Omtrent halvparten av verdens elbiler er i Kina, et land hvor strømproduksjonen domineres av kull. Det gjør at elbilenes bidrag til å løse klimakrisen er relativt lite effektivt. Men det er viktig å merke seg at elbiler kan redusere luftforurensningen i storbyene.

Kina vil bli karbonnøytralt innen 2060

Kinas president Xi Jinping erklærte tidligere denne måneden at Kina vil slutte å øke sine klimautslipp innen 2030 og bli karbonnøytralt innen 2060. Foto: Scanpix.

Karbonfangst og lagring

Birol understreker at elbilen ikke er et godt nok tiltak for klimaet, uten at elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vind-, sol- eller vannkraft – slik som i Norge.

I Borls åpningstale under årets ONS Energy Meeting Place, forteller 62-åringen at han tror 2020 kan bli et vendepunkt i energihistorien – ved at både stater og selskaper investerer tungt i fornybar energi.

I intervjuet med Nettavisen trekker han også frem karbonfangst- og lagring (CCS) som et sentralt og tungtveiende klimatiltak. Han mener det omtrent blir umulig for verden å nå klimamålene uten denne type teknologi.

Her er også Norge langt fremme. Og det er bare noen uker siden at Regjeringen ga klarsignal for å gjennomføre karbonfangst og lagring fra sementfabrikken til Norcem i Brevik.

Av totalinvesteringen på 25,1 milliarder kroner, vil Staten ta 16,8 milliarder for CCS fra Norcem i Brevik, opplyste statsminister Erna Solberg på pressekonferansen 21. september.

Tesla tjener flere milliarder – på grunn av ny EU-regel

Hvorvidt ladestrømmen er fornybar eller ei, har mye å si for elbilens klimaregnskap. I Norge er om lag 96 prosent av strømmen fra fornybare kilder. Foto: Scanpix

Ønsker mer åpenhet

Thomas Ingenlath, som er toppsjef hos den kinesiske elbilprodusenten Polestar, har nylig uttalt at han ønsker mer åpenhet om utslippene knyttet til elbil-produksjon.

I deres egen rapport, kommer det frem at C02-utslippene er langt høyere under produksjon av en elbil kontra en tilsvarende fossilbil.

Polestar-sjefen går ut og ønsker mer åpenhet. Foto: Scanpix

Samtidig kommer elbilen best ut, på lengre sikt:

Polestar har nemlig publisert det såkalte «balansepunktet» for Polestar 2. Det viser hvor langt du må kjøre elbilen før karbonavtrykket blir mindre enn en fossilbil.

Ut fra en global elektrisitetsmiks, er det etter 112.000 kjørte kilometer at de totale CO2-utslippene blir lavere på elbilen kontra en Volvo XC40 med fossilmotor.

Basert på europeisk elektrisitetsmiks er tallet 78.000 kilometer.

