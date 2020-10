Lars Hjelmeset om TV 2-artikkel: – Den har plaget meg helt sykt mye

GOD KVELD NORGE (TV 2): Overskriften ble ikke helt som Lars Agnar Hjelmeset hadde sett for seg da han stilte opp til et intervju sammen med pappa Odd-Bjørn Hjelmeset.

I juni stilte Lars Agnar Hjelmeset (18) opp til et intervju med TV 2 sporten sammen med hans godt kjente far: langrennsløper Odd-Bjørn Hjelmeset (48).

Lars Agnar har valgt å gå i pappas fotspor, og han viser seg å være en lovende langrennsløper. Til tross for samme idrettsvalg fortalte Hjelmeset junior at han ikke vil bli kjent på grunn av sin far.

– Jeg skal ikke bli gjenkjent som sønnen til Odd-Bjørn Hjelmeset, Odd-Bjørn skal bli kjent som faren min, sa Lars Agnar til TV 2 sporten da.

Uheldig pushvarsel

Det han ikke var forberedt på var at det i en pushvarsel skulle bli fremstilt som smør på flesk:

«Sønnen til Odd-Bjørn Hjelmeset: – Jeg vil ikke bli kjent som sønnen til Odd-Bjørn Hjelmeset».

– Jeg hadde ikke fått pushvarselen, og visste ikke når saken skulle gå. Så så jeg screenshoten på «BAdesKen», forteller Lars Agnar til God kveld Norge.

«BAdesKen» er en profil med 229.000 følgere på Instagram som lager humor av lokale og nasjonale nyheter.

Han blir litt flau av å snakke om det, og forteller at han har fått en del tyn fra «gutta», men også en del støttemeldinger.

– Den overskriften har plaget meg helt sykt mye, sier Lars Agnar og ler.

Se intervju med far og sønn Hjelmeset øverst i saken, og se hvorfor Marte Bratberg faller pladask for junior.

Familiens ære

Det unge talentet mener at sitatet hans ble lagt frem på en litt teit måte. Likevel må pappa Odd-Bjørn forsikre seg om at 18-åringen fortsatt er en Hjelmeset.

– Men du har lyst til å være sønnen min? spør han med et lurt smil.

– Ja, jeg kan godt være sønnen din. Men jeg skal ikke være kjent som det. Det var det som var problemet her, svarer Lars Agnar.

Både Lars Agnar og Odd-Bjørn er aktuelle i NRK-programmet «Familiens ære» som har premiere på fredag. Her vil de møte på andre kjente idrettsprofiler sammen med et familiemedlem der de skal konkurrerer mot hverandre i ulike grener.

I «Familiens ære» dukker også Trine Hattestad (spydkaster), Bjørn Maaseide (volleyballspiller), Bent Svele (håndballspiller), Trine Haltvik (håndballspiller) og Petter Thoresen (ishockeyspiller) opp.