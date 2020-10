At en bil selger bra, behøver ikke nødvendigvis bety at det er en god bil.

Og motsatt: Det er mange bra biler som selger ufortjent dårlig.

Av ulike årsaker er de litt glemt av mange bilkjøpere. Det betyr ofte at man også kan gjøre gode kjøp.

Vi ser på noen av de litt glemte brukbilene i det norske markedet. Denne gangen er det Honda Civic vi tar en nærmere kikk på.

Glemt modell

Honda Civic er en bilmodell som har vært med oss lenge. Den kom på markedet første gang helt tilbake i 1972.

Dette er tiende generasjon av Honda Civic, som kom i 2016. Du får fortsatt kjøpt den ny.

Den ble fort kjent som en smart, moderne og innovativ småbil med uvanlig god driftssikkerhet. Selv om den, som biler flest – har blitt større med årene, har den vært tro mot det opprinnelige konseptet. Honda ble jo i en periode omtalt som Japans svar på BMW. Ikke noe dårlig skussmål det …

Om du skulle være i tvil. Bilen finnes å kjøpe ny den dag i dag. Prislappen her hjemme lyder på ganske hyggelige 335.000 kroner om du går for en splitter ny Civic.

Det er det, av grunner vi ikke helt skjønner oss på, veldig få som gjør. Modellen er nesten helt glemt.

Men om vi titter ut i den store vide verden, selger bilen som varme hveteboller. Det er faktisk en av verdens mest populære biler «all over» med et salg på godt over 20 millioner biler totalt.

Det ser ganske kult ut men materialkvaliteten er dessverre ikke helt på høyden …

Hvorfor denne?

Tiende generasjon av den smått legendariske Honda-modellen ble presentert i 2015, som 2016-modell.

En modell som byr på et litt annerledes design og som dermed skiller seg ut i trafikken. Noen liker det. For andre kan det bli litt «mye».

Dessuten byr den på en skarp og presis styre-følelse som gjør at du formelig gleder deg til neste sving. Hjulopphenget er fast og med et klart sporty tilsnitt, men den er slett ikke uten komfort om lengre og behagelige turer står på kjøre-menyen. Det med BMW-sammenligningen gjelder derfor i noen grad fortsatt.

Motoren, som på mange av bruktbilene er en 1,5 liter, klemmer Honda 182 hestekrefter ut av. Mer enn nok til å ha det litt gøy.

Civic får du også med en diesel-maskin på 120 hestekrefter, eller en 1-liters bensinmotor på 126 hestekrefter, om du heller skulle føle for det.

Dette med motorer er Honda generelt veldig gode på. Om bilen har god servicehistorikk, vil denne neppe skape de store problemene.

Honda Civic byr på et litt annerledes design og skarpe kjøreegenskaper.

Hva koster den nå?

Denne generasjonen Honda Civic får du fra rundt 120.000 kroner nå. Da snakker vi første årsmodell som er 2016. Kilometerstand vil da ligge på på pluss/minus 100.000 og bilen har kanskje ikke den aller morsomste motoren. Du kan likevel få en fin bil med mye utstyr til den prisen.

En to år gammel Civic med bare 20.000 kjørte kilometer kan bli din for for under 250.000 kroner.

Pluss og minus?

På plussiden noterer vi oss svært hyggelige kjøreegenskaper, mye utstyr som standard, god driftssikkerhet og som vi allerede her vært inne på: Et annerledes design. Vi kan også ta med bagasjerommet som byr på hyggelige 417 liter.

Civic byr ikke på den største baksete-plassen med tanke på bilens fysiske størrelse. På grov asfalt blir det en del hjulstøy. Instrumentering og midtkonsoll kan virke litt rotete i en tid der mange satser på minimalisme. Materialkvaliteten i interiøret er heller ikke helt tipp – topp, men det ser bra ut, om ikke annet.

Instrumenteringen kan framstå som litt rotete, men bilene er generelt godt utstyrte.

Hvem er konkurrentene?

I dette segmentet er det ganske mange, vi vil tro at biler som BMW 1- og 2-serie, Audi A3, VW Golf og kanskje Volvo V40 og Mini er de nærmeste konkurrentene.

Det er med andre ord en sterk gjeng Civic har å slåss om kundene med her.

Visste du at:

- Bilene i Norge er femdørs, men den finne også som tredørs coupe.

- At det produseres mellom 400.000- og 500.000 Honda Civic hvert år.

- At USA er det desidert største markedet for Civic og står for rundt 75 prosent av salget.

