Ute av Torpet: – Merket at stemningen endret seg

I søndagens episode av Farmen måtte Sanna Khursheed (32) se seg slått av Inger Cecilie Grønnerød (47), etter en spennende sage-tvekamp.

32-åringen, som tidligere har uttrykt misnøye ovenfor andre deltakere på gården og at hun «ikke passet inn», ble skuffet over å ha blitt valgt som førstekjempe med begrunnelse om at «hun ikke hadde jobbet nok».

Hun ble derfor glad for å få en ny mulighet til å kjempe seg tilbake på Farmen, ved å få komme til husmannsplassen Torpet.

– Torpet ble en veldig fin opplevelse for meg. Der fikk jeg friere tøyler, mer selvtillit og tro på meg selv igjen, sier Khursheed på telefon til TV 2 etter å ha kommet tilbake til 2020.

Klisterhjerne

Oppholdet ble derimot ikke langvarig, nok en gang. Som alle andre utslåtte fra Farmen, måtte også 32-åringen fra Stavanger i tvekamp for å kunne beholde sin plass på Torpet.

Khursheed fikk selv velge kampgren, og gikk til slutt for hukommelsesgrenen «Kims lek», av flere grunner.

TVEKAMP: Sanna Khursheed valgte grenen «Kims lek» i tvekampen mot Karianne Amlie Wahlstrøm inne på Torpet. Foto: TV 2.

– Jeg kjente at jeg ikke var så veldig klar for å gå ut i en så fysisk gren, for jeg hadde egentlig låst nakken min uken før, og hadde sterke smerter. Samtidig ble jeg jo kalt klisterhjerne inne på Farmen, fordi jeg har egentlig veldig bra hukommelse, mener Stavanger-dama i etterkant, og legger til:

– Det begynte ganske bra, men så begynte jeg å psyke meg selv litt ut.

Se video i toppen av saken.

En liten hukommelsesglipp kostet henne til slutt plassen på Torpet, og motstander Karianne Amlie Wahlstrøm (29) kunne juble for to nye uker på husmannsplassen sammen med Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58).

Den opprinnelige Torpet-trioen fortsetter dermed nok en uke på Hvalssetra, utenfor Hønefoss.

TAPTE: Til slutt husket Khursheed feil, og Wahlstrøm kunne juble over seieren. TV 2.

– Prøvde å overtale meg

Khursheed forteller at hun tok tapet svært tungt, ettersom hun hadde et sterkt ønske om å kjempe seg tilbake til gården og «ta et oppgjør med de som hadde ment at hun ikke jobbet nok».

– Det var veldig trist da jeg innså at drømmen var over, og at det ikke var noen vei tilbake til Farmen. Det var jo det jeg ville hele tida, selv om jeg bare var veldig psykisk utslitt, sier 32-åringen.

Hun hadde også begynt å like gjengen på Torpet svært godt, men merket samtidig at de tre andre hadde dannet en liten allianse.

– De prøvde jo å overtale meg til å ikke ha en kamp, så man merket jo at stemningen endret seg når jeg sa at jeg ville ha det, fordi det er mest rettferdig, forteller hun.

Oppgjør med deltakere

Vel tilbake i 2020 kjenner Khursheed fremdeles at hun har noe usnakket med enkelte av de andre deltakerne inne på Farmen, deriblant storbonden Nils Kvalvik som valgte henne til førstekjempe.

– Jeg er ikke langsint i det hele tatt, men hvis jeg skal kunne klare å sove godt, må jeg ha en prat med Nils. Han trenger ikke å si noe, men jeg må bare få sagt det jeg vil si til han. Og kanskje jeg kunne tatt et lite oppgjør med Inger Cecilie også, men jeg vet ikke om jeg gidder, forteller 32-åringen.

Til tross for enkelte konflikter angrer hun ikke på deltakelsen, og hun skulle gjerne hatt med seg enkelte deler av 1920-tilværelsen tilbake til nåtida.

– Jeg synes livet på Torpet og Farmen var helt fantastisk. Jeg elsket å stå opp, melke kuer og bruke kroppen og hjernen min på en helt annen måte enn det vi gjør i 2020. For det man gjør i dag når vi står opp, er jo at man sjekker telefonen. Der var det bare: «Er kuene klare for å melkes?». Det var bare en helt annen feeling, så jeg syntes det var helt fantastisk, forteller hun.

Se nye episoder av Torpet på TV 2 Sumo hver mandag, torsdag, fredag og søndag.