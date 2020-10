Én detalj får TV-seerne til å undre – dette svarer «Farmen»-Nils

Nils Kvalvik (39) hadde en spesiell strategi for å ikke få hjemlengsel.

Finmarkingen har gått med en T-skjorte som har fått TV-seerne til å trykke på pauseknappen og gå nærmere TV-skjermen. De har lurt på hva i alle dager som er motivet på T-skjorten.

– Det er jo «family and friends», sier han lattermildt.

Ikke tilfeldig

Han forklarer at motivet på klesplagget ikke er tilfeldig.

– Jeg visste jo at å være så lenge uten dem ... Da kan man jo begynne å savne dem. Da er det fint å ha bilder, så man kan kikke litt og flire.

– Hjalp det?

– Ja, det gjorde jo faktisk det. Så jeg anbefaler neste års deltakere og deltakerne fremover å ha T-skjorte med venner og familie. Det hjelper.

Han er ikke den eneste «Farmen»-deltakeren som har fått reaksjoner rundt T-skjortevalg. Raymond Røskeland går rundt med en T-skjorte som produksjonen har valgt å sladde, fordi den reklamerer for hans private firma.

TV-profil

Kvalvik har fått mye TV-tid, og ble storbonde den andre uka, etter at Jostein Grav (58) røk ut.

39-åringen har tidligere sagt til God kveld Norge at han ikke har hatt et gryende ønske om å bli realitydeltaker, men at moren pushet ham til å melde seg på.

Under dette intervjuet, som var inne på Farmen-gården den første uka, nominerte han seg selv til «årets klovn». Han hadde også en strategi for å vinne.

– Målet mitt inne på Farmen er å bli godkjent og spre mye godt humør.

Se intervjuet med ham og de andre deltakerne under: