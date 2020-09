Politiet truer med bøtelegging av munnbind-brudd

I en pressemelding skriver politiet at de ikke vil gjennomføre egne munnbind-kontroller i Oslo, men at de likevel kan bøtelegge personer som ikke bruker munnbind.

Politiet skriver at åpenbare og gjentatte brudd på smittevernreglene, eksempelvis ved manglende bruk av munnbind, kan bli anmeldt.

– Tidligere er det gitt bøter på mellom kr 5000 - 22 000 for brudd på smittevernreglene, sier stabsjef ved Oslo politidistrikt Harald Nilssen.

Politiet skriver likevel at de ikke vil gjennomføre systematiske kontroller hvor de undersøker om folk overholder smittevernreglene, men at de likevel vil «håndheve innenfor rammen av sin daglige tjeneste».

Påbud

Mandag innførte Oslo kommune påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport, dersom det er trengsel og når man ikke har muligheten til å holde en meters avstand til andre personer.

Munnbindpåbudet gjelder på alle offentlige transportmidler og på alle innendørs stasjonsområder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet vil i første omgang vare i 14 dager.

Tidligere har kommunen «kun» anbefalt å bruke munnbind når man reiser med kollektiv transport.

– Ikke kapasitet

Tirsdag avviste imidlertid operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt at politiet kommer til å gå inn på trikkene for å sjekke at folk har munnbindet på plass.

– Det har vi ikke kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problemer, så får vi revurdere, men vi kommer i utgangspunktet ikke til å bruke ressurser på det, sa Iversen til NTB tirsdag formiddag.