Synnøve Skarbø om fortiden: – Det var kanskje den største nedturen jeg har hatt i livet

Synnøve Skarbø (49) har de siste årene vært å se på TV-skjermen, i bokhyllen og på øret i podkast-verden. I høst er hun også én av tolv kjendiser som svinger seg på danseparketten på TV 2 i beste sendetid.

I dag er Synnøve en kvinne mange forbinder med stor suksess og mange jern i ilden, men slik har det ikke alltid vært.

I 2013 opplevde hun å miste jobben i TVNorge etter å ha vært der i mange år. På denne tiden hadde hun også nettopp blitt mamma for lille Lydia, som i dag er åtte år.

– Jeg trodde det å få barn skulle bli den største oppturen i livet mitt, men så ble det ikke sånn for meg. Jeg fikk fødselsdepresjon, slik at alt gikk i svart i en periode, sier hun til God morgen Norge.

FØDSELSDEPRESJON: Da datteren Lydia ble født, fikk Synnøve fødselsdepresjon. Foto: Privat

Ryddet seg i vater

Ettersom alt i livet hennes var et rot, begynte hun å rydde i rundt seg for å føle på en viss kontroll igjen. Synnøve har alltid vært glad i å rydde, og følte på en trang til å gjøre noe hun var flink til.

– Det var kanskje den største nedturen jeg har hatt i livet. Jeg hadde noen år der alt lå brakk. Så merket jeg det at når jeg fikk ting i orden rundt meg, fikk jeg mer orden i hodet mitt også. Og det var egentlig starten på et nytt liv for meg. En ny karriere og en ny levevei, rett og slett.

Det å rydde ble meditasjon for 49-åringen, og med tiden skrev hun sin første ryddebok. Hun fikk solgt inn den til et forlag, som etter hvert ble til et TV-program. Fødselsdepresjonen gikk også over av seg selv.

– Jeg bruker å si at jeg ryddet meg litt i vater, forteller hun.

Elsker den nye hverdagen

I dag er Synnøve langt fra arbeidsledig. Til tross for mange baller i lufta, elsker hun hverdagen slik den er nå.

MOR OG DATTER: Datteren Lydia (8) og Synnøve har et nært forhold. Foto: Privat

– Det er mye å gjøre, men jeg elsker det, for dette er ting jeg har skapt selv. Kanskje ikke dansinga, for der må min dansepartner Santino ha mye av æren, men nå jobber jeg for ting jeg brenner for og som jeg har skapt selv, og det er veldig tilfredsstillende.

Og det er ingen tvil om at 49-åringen har en stor heiagjeng i ryggen. Under Skal vi danse sin filmkveld var kronprinsesse Mette Marit i publikum for å heie fram venninnen. Under lørdagens sending satt datteren Lydia på første rad.

– Lydia synes det er stort. Hun elsker å sitte der og heie. Jeg så at hun satt rett ved parketten og det kjente jeg; «Nå danser jeg for deg, Lydia».

Og en ting er sikkert. Synnøve kommer ikke til å rosemale livet overfor datteren.

– Jeg prøver å lære henne at livet er ikke oppover hele tiden. Men hun er bare åtte år, så det er klart at jeg vet ikke hvor mange carpe diem-sitater jeg skal ta ennå. Men livet blir bra til slutt, uansett om det er humper her og der. Jeg prøver ikke å late som og si at hun kommer til å være lykkelig resten av sitt liv, påpeker Synnøve.