SATS lovet en helt spesiell effekt – nå innrømmer de feil

I august lanserte treningssenterkjeden SATS en egen serie med proteinrike produkter. Alle kunder fikk et varsel, og ble rutet inn på deres nettsider. Der kunne man lese at de nye proteinshakene hadde en helt spesiell effekt på stølhet.

«Unngå støle muskler»

Om proteinshakene skrev SATS at man kan unngå støle muskler, og at shakene reduserer stølhet. TV 2 hjelper deg har sjekket om disse påstandene stemmer.

– Etter mitt syn så er det lite overbevisende forskning som viser at proteininntak motvirker stølhet, sier postdoktor Thomas Olsen, ved senter for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo.

KRITISK: Thomas Olsen fra Universitetet i Oslo er skeptisk til SATS' markedsføring. Foto: Siran Øzalp Yildirim/TV 2

Han viser blant annet til en fersk studie der en sjekket effekten av proteintilskudd opp mot vann på utrente personer.

– Man så ingen effekt på rapportert stølhet hos disse deltakerne som inntok protein, sammenliknet med de som inntok vann, sier Olsen.

Fjerner markedsføringen

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt har SATS valgt å fjerne markedsføringen.

– Den formuleringen skulle aldri stått der. Det har rett og slett skjedd en glipp fra vår side, sier Silje Garberg Ree, produktsjef i SATS.

Hun sier videre at teksten kun ble publisert på deres nettsider, og aldri ble brukt på treningssentrene eller på produktenes emballasje.

– Hva er produktet godt for, egentlig?

– Det er en proteinshake, og det er jo sånn at hvis du trener mye styrke så har du gjerne behov for litt mer protein også. Protein er byggeklossene til musklene.

Kunder ned i 15-årsalderen

Også Vilde Handegard som er stipendiat i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole, reagerer på SATS' markedsføring.

– Det at SATS velger å markedsføre seg på den måten, og i tillegg har en kundegruppe som går helt ned i 15-årsalderen, synes jeg blir litt feilaktig og uriktig overfor folk.

URIKTIG: Vilde Handegard ved Norges idrettshøgskole reagerer på det SATS skrev. Foto: NiH

Handegard viser til at det per i dag ikke er belegg i forskningen for å si at en unngår stølhet ved inntak av proteiner.

– Det er jeg helt enig i. For oss er det ekstremt viktig at den informasjon vi gir til våre medlemmer er riktig, sier Garberg Ree i SATS.