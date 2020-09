Arteta om Premier Leagues ferske koronatall: – Vi kan ikke lette på tiltakene

Arsenal-manager Mikel Arteta er klar på hva som må gjøres for å holde kontroll på koronasituasjonen i Premier League.

Liverpool 3-1 Arsenal

Se sammendrag av Liverpool-Arsenal øverst!

Under kampen mellom Liverpool og hans Arsenal, offentliggjorde Premier League nye tall om antallet positive koronatester. Som i resten av England, har tallene i Premier League steget.

Fra tre og fire positive tester i de tre foregående testrundene, ble det mandag kveld annonsert at ti nye koronatester i Premier League-klubbene var positive. Det ble testet 1.595 personer fra 21. til 27. september.

I mars ble Arsenal-manager Mikel Arteta en av de første i Premier League som fikk påvist Covid-19. På spørsmål fra TV 2 om den nåværende koronasituasjonen, svarte spanjolen:

– Vi må fortsette med å snakke med spillere og støtteapparat for å holde på antallet varsler, fordi vi kan ikke lette på tiltakene og reglene vi har for øyeblikket. Forhåpentligvis kan vi holde det under kontroll.

Forberedt på utfordringer

Alle som får koronaviruset i Premier League er pålagt å leve i isolasjon i ti dager. Arsenal-manager Arteta sier at Premier League-klubbene er forberedt på økte smittetall kan by på problemer utover i sesongen.

Premier Leagues koronatall Runde 1: 31. august-6. september - 1,605 tested, tre positive Runde 2: 7-13. september - 2,131 testet, fire positive Runde 3: 14-20. september - 1,574 testet, tre positive. Runde 4: 21-27. september - 1,595 testet, ti positive

– Jeg tenker at alle klubbene og managerne er veldig klar over at det kan komme en situasjon med mange positive tester, sier han til TV 2 og legger til:

– Jeg synes Premier League og klubbene har gjort en god jobb for å lage et trygt miljø. Vi har håndtert det, og det har vært lave tall til nå. Vi må fortsette med det.

Allerede denne sesongen har viruset skapt problemer for gjennomføring av kamper på toppnivå i England.

For eksempel kunne ikke Leyton Orient stille lag i Ligacupen mot Tottenham som følge av koronasmitte i troppen. José Mourinhos menn gikk dermed direkte videre i turneringen.