United-ekspert: – De prøver å få inn mer enn én spiller

Se Manchester United-Tottenham kl. 17.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Klokken tikker. Midnatt mandag 5. oktober stenger overgangsvinduet for denne gang. I skrivende stund har ikke jakten på Borussia Dortmund-ving Jadon Sancho resultert i en overgang, og kun Donny van de Beek har signert for de røde djevlene.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær har fått mye kritikk for deres overgangsvindu.

– United har slitt med å få avtaler i havn og får man ikke inn flere spillere. Da vil klubben bli kritisert. Og det er helt fortjent.

Det sier Andy Mitten, som er redaktør for supportermagasinet United We Stand. Han har fulgt Manchester United som journalist i over 30 år.

– Jeg snakket med Ole Gunnar i mars. Da sa han at han trenger to-tre forsterkninger for å lage et lag som kan utfordre om tittelen. Når ingenting har skjedd, har bekymringene meldt seg hos fansen, sier Mitten og legger til:

– United må få inn mer enn én spiller i dette vinduet. De prøver å få inn mer enn én spiller. En venstreback, de har snakket med Porto om Alex Telles. De forsøker fortsatt på Sancho. Jeg forventer at minst én overgang blir klar før mandag.

Det ser ut til å bli en realitet. Lørdag kveld begynte ryktene om Edinson Cavani å svirre. Normalt troverdige RMC ved journalist Mohamed Bouhafsi melder at uruguayaneren vil signere for klubben på en toårsavtale.

🔴🔴 Edinson Cavani will sign a two-year contract with #mufc tomorrow. He will travel to Manchester on the Night and medicals tomorrow. Contract until june 2022. He will play against #PSG october 20. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 3, 2020

Sancho-situasjonen: – Noen vil tape ansikt

Mannen som er ansvarlig for overgangene inn og ut av Old Trafford, er direktør Ed Woodward. Mitten beskriver forholdet mellom Woodward og Solskjær slik:

– Jeg har snakket med Ole og jeg har snakket med Ed. De snakker godt om hverandre, de er i jevnlig kontakt. Er Solskjær fornøyd med én spiller så langt? Nei. Kan han si det offentlig? Ikke egentlig.

Det nordmannen kanskje er mest misfornøyd med, er at Jadon Sancho ikke har signert klubben.

– United gjorde ham til sitt hovedmål. Dortmund ga sin pris, 120 millioner euro (1,3 milliarder kroner). Det ville betydd at United måtte ha knust overgangsrekorden sin, men Dortmund rikket seg ikke, etter hva jeg vet. United fikk bekreftet at spilleren ønsket å komme hit, at lønnen ville være uproblematisk, men at Dortmund ikke rikket seg.

Senest lørdag uttalte Dortmund-direktør Michael Zorc at den engelske vingen blir værende i klubben.

– Noen vil tape ansikt når det gjelder hva Jadon Sancho ender opp med å gjøre, sier Mitten og følger opp:

– Jeg blir ikke overrasket om dette vil vare helt til siste slutt.

Se TV 2s Deadline Day-sending på mandag fra klokken 19.00 på TV 2 Sumo.

– Momentumet har forsvunnet

United-supporter Adam McKola snakker daglig om klubben på YouTube-kanalen Stretford Paddock. Han er lite fornøyd med hvordan laget hans har oppptrådt i Sancho-forhandlingene.

– Det har blitt håndtært så naivt, men det er vi vant til som United-fans, sier McKola, som sier at en del av optimismen etter forrige sesongs tredjeplass i Premier League er borte.

– Mye av momentumet har forsvunnet på grunn av hvor tregt det har gått i sommer. Det er frustrerende. Det må være frustrerende for manageren, for spillerne og ikke minst for fansen. Derfor har negativiteten bygget seg opp, forklarer United-supporteren.

Uniteds problem

Mye av årsaken til at United ikke har fått kloen i Dortmunds lynving, er økonomiske utfordringer, ifølge United-eksperten.

– Hver gang United spiller en kamp uten publikum, går klubben glipp 4,2 millioner pund (rundt 50 millioner kroner). United er forsiktige, det må de være. Kanskje har de ikke vært så forsiktige som de burde ha vært tidligere. På én side så føler United at de er ansvarlige med pengene sine, men fans vil ikke høre det. De vil se at spillere kommer, sier Mitten.

– Man kommer inn i en sirkel der fansen sier «de vil ikke bruke penger, de er forferdelige eiere», og så har du klubben som svarer «vi har brukt mer penger enn noen annen klubb de siste tre overgangsvindene.»

Skulle det ikke bli noe av Sancho-overgangen, kan Mitten bekrefte at en Barcelona-ving er på ønskelisten.

– United har snakket med Barcelona om Ousmane Dembélé. Han er et alternativ til Jadon Sancho. Når gir United opp Jadon Sancho, og går for plan B og C?

Se TV 2s Deadline Day-sending på mandag fra klokken 19.00 på TV 2 Sumo. Manchester United-Tottenham ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 17.30.