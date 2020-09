Bård Hoksrud ut mot MDG: – En dårlig idé å ta penger fra folk flest

Forslaget til MDG vil heve prisen med 600 kroner per flysete for utenlandsreiser, og 300 kroner for innenriksflyvninger hvor tog er et alternativ.

Det vil koste flyselskapene per sete, uansett om det er kjøpt billett eller ikke.

– Å innføre en slik avgift er fornuftig hvis vi skal klare å stanse klimakrisen i tide. Vi må klare å redusere flytrafikken, sier leder for Oslo Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt.

– Man kommer seg til London for samme pris som på togbillett til Fredrikstad. Jeg tror mange er enig i at det er ulogisk. Det skal være billigere å velge tog og buss, og dyrere å fly, mener hun.

Forslaget er ikke nytt. Allerede i april 2013 foreslo partiets landsstyre en flyseteavgift på 600 kroner.

– Vi har en flybransje i krise

Holtvedt mener at dersom man innfører en slik avgift, vil det gi insentiver til flyselskapene om å fylle opp flyene, og ikke fly med halvfulle fly.

Frps Bård Hoksrud kaller dette dårlig politikk, og spesielt tidspunktet forslaget kommer på.

– Det som er tragisk her, er at vi opplever en flybransje som er offensive, som vil noe og tenker på hvordan man kan få ned utslippene. Da kan man ikke komme med nye avgifter som vil ta livet av flyselskapene, sier han.

– I tillegg har vi en flybransje som står i krise. Det er totalt umusikalsk, sier Hoksrud.

Vil satse på tog

Partiet vil heller bygge ut jernbanen så det blir et bedre alternativ til fly på de korte reisene i Sør-Norge. Partiet har som mål å bygge ut strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim så togturene gjøres unna på fire timer.

Hulda Holtveit i MDG mener vi er nødt til å få ned flytrafikken dersom vi skal klare å stanse klimakrisen i tide. Ett grep de ønsker er å innføre flyseteavgift på 600 kroner.

Holtvedt er helt klar på at det må satses på tog og billigere billetter for at folk heller skal benytte seg av andre fremkomstmidler enn fly.

– Jeg opplever det slik at folk trives på togene, der man kan jobbe eller slappe av. Det er dyrt, og jeg skjønner at folk velger å fly til en billigere penge, poengterer hun.

Til motsvar får Holtvedt at MDG må se seg utenfor den såkalte Oslobobla.

– Norge er et langstrakt land. Vi har distrikter, og fly er en viktig del av kollektivtransporten her til lands. Å legge til en avgift på 150 kroner per vei vil være en kjempeutfordring for distriktene, mener han.

På spørsmål om man skal ta livet av en bransje som allerede blør, svarer Holtvedt at de støttet opp for å redde arbeidsplasser under koronapandemien, med at korona ikke vil fjerne klimakrisen.

– Vi kan bruke gjenoppbyggingen etter korona som en «grønn kickstart» i Norge. Jeg tror mange har innsett hvor lett der er å erstatte flyreiser med for eksempel digitale møter, sier hun.

Dyrt for en vanlig familie

Hoksrud er uenig med Holtvedt og MDG, og forteller at dette handler om vanlige folk, og dersom det kommer nye ekstra avgifter, vil mange få en økonomisk utfordring.

– Hvis du er en familie på fire personer og skal reise, vil du måtte betale 4800 kroner i bare avgifter. Så må du betale alt det andre i tillegg. Det er en utfordring, sier han og presiserer at flyselskapene utforsker hvordan de kan få ned utslippene i framtiden.

– Da må vi ikke ta livet av dem med nye avgifter, slik de ikke får videreutviklet seg og bygd nye flymaskiner som gir mindre utslipp.

Ti milliarder kroner med til statskassa

Derom det blir en realitet, kan man få hele ti milliarder ekstra kroner mer i statskasse i året.

– Det vil vi betale ut igjen til folk. Det skal lønne seg å fly lite, og du skal tape penger på å fly mye, sier MDGs Holtvedt.

– Penger til folk flest, høres ikke det bra ut?

– Nei, det er å ta penger fra folk flest, og det syens jeg er en dårlig ide. Akkurat nå se vi MDG-poltikken, med masse fly som står stille på bakken, dessverre, svarer Hoksrud.