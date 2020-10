Farmen-Nils trekker seg – avslører trist bakomliggende årsak

Nils Kvalvik (39) følte han måtte hjem for å passe på familien sin, etter at et familiemedlem døde brått.

I onsdagens episode av «Farmen» kom programleder Mads Hansen med en streng beskjed:

– En av dere syv skal forlate gården i dag. Hvem det blir, det bestemmer dere. Det skal skje gjennom en konkurranse. Hva slags konkurranse er opp til dere å finne ut.

Årsaken til dette, var at syv av elleve deltakere hadde brutt reglene inne på gården. De hadde deriblant møtt utenforstående, dratt på besøk til nærliggende hytter og drukket seg fulle i skogen. Alt dette er brudd på produksjonens regler.

Kvalvik endte med å trekke seg frivillig, og flere av deltakerne brøt ut i gråt og mente at feil mann forlot gården.

Én av grunnene til at han trakk seg var for å skjerme de andre deltakerne som han verdsetter høyt. En annen del handlet om å ta vare på familien sin.

– Som en far

Kvalvik har allerede gjort et sterkt inntrykk på både TV-seerne og de andre deltakerne på gården.

Han ble storbonde den andre uken, etter at Jostein Grav (58) valgte ham da han røk ut i en øksekast-duell.

Selv om han har fått mye TV-tid, er det én ting seerne ikke blir fortalt. Han har nemlig hatt en svært tøff tid i dagene før han trakk seg.

Se intervjuet med Kvalvik øverst i saken. I dette intervjuet forteller han blant annet at han følte dødsfallet på kroppen før han fikk beskjed, og at naturen sendte ham et hint.

«Farmen»-deltakeren sier at produksjonen fortalte ham at onkelen hans hadde dødd brått.

– Jeg stod ham nært. Han har lært meg mye i livet. Da jeg flyttet til Oslo som 16-åring, mutters alene, var det han jeg hang med. Han som ordnet jobber til meg og ga meg jobb som trailersjåfør. Han fungerte som en far, rett og slett, sier han, og fortsetter:

– Det er det tyngste dødsbudskapet jeg har fått i mitt liv. Det er det tyngste jeg har vært borti i snart 40 år.

Kvalvik sier at presten Thor Haavik (26) hjalp ham gjennom sorgen inne på gården.

– Thor var ekstremt viktig for meg. Jeg har god kontakt og kjemi med han. Han var den jeg snakka mest med om dette. Han er prest og vet hvilke knapper han skal trykke på. Jeg tror ikke jeg ville vært noen andre plasser når jeg fikk vite om dødsfallet, enn akkurat der på «Farmen».

Han erkjenner at det tok lang tid før han fikk hentet seg inn etter den triste nyheten.

– Det ble som en boble da dødsfallet kom. Jeg gikk bare rundt og surret. Jeg var ikke meg selv den uka. Det var tøft.

– Eksta stor påkjenning

Da han mottok dødsbudskapet, ble han veldig bekymret for bestemoren.

– Det verste var at jeg ikke visste hvordan de hadde det på utsiden av gården. Jeg tenkte veldig mye på bestemor, som har mistet mannen, to av sønnene sine og barnebarnet. Jeg har sett henne forfalle for hver gang hun har fulgt noen til graven. Jeg tenkte at hun kanskje ikke overleve dette, og det ble en ekstra stor påkjenning.

Han forklarer at dette gjorde valget om å trekke seg lettere, når han kunne hindre at de andre vennene hans røk ut, og i tillegg reise hjem for å passe på familien.

– Det er jo første gang i historien at det kommer et sånn valg. Alt skjer av en grunn, og jeg tenkte at det var meningen at jeg skulle trekke meg. Jeg sa til de andre: «Jeg tar denne på min kappe, så skal dere slippe å gå i konkurranse».

Han tror ikke at det var han som hadde blitt sendt hjem dersom han hadde konkurrert.

– Jeg hadde ikke hatt hjerte til å sende hjem Kjetil, Daniel eller en av de der. Jeg ville heller la dem få muligheten til å kjempe om plassen.