- Jeg kommer akkurat fra ferie selv, og for moro skyld talte jeg alle bobil- sjåfører jeg møtte. Bare 2 av 54 sjåfører var kvinner. Det er for dårlig, sier Camilla Erichsen, som er daglig leder i Stamsaas Fritid.

De er en spesialisert forhandler på bobiler og omsetter for rundt 300 millioner kroner i året. Som ung kvinne og daglig leder i en mannsdominert bransje, er Camilla Erichsen opptatt av å få flere kvinner bak rattet i bobiler.

Men hvorfor er det slik at kvinnene sitter i passasjersetet og menn kjører bobilen? Vi lever i 2020 og det handler ikke bare om likestilling, men også om trafikksikkerhet. Dersom mannen av ulike årsaker ikke kan fortsette å kjøre er det viktig at damene kan overta styringen også av bobilen. Det er trafikkfarlig om kvinnene bare skal stå på siden å se på.

Fortsatt definerte kjønnsroller

– Det er mange pensjonister som handler hos oss, og det kan være fint å bytte på kjøringen når en blir eldre. Sykdom kan føre til at den mannlige sjåføren mister sertifikat, og da må kvinnen kunne overta rattet hvis de fortsatt skal kunne glede seg over korte og lengre bobil-turer, understreker Erichsen.

Camilla jobber for å få flere damer bak rattet i landets mange bobiler. Foto: Privat

– Når jeg spør kvinner om de selv kjører familiens bobil ser de bare spørrende på meg, sier hun litt oppgitt.

Det er tydelig en problemstilling som mange ikke har tenkt så nøye over. Selv i dagens samfunn er det fortsatt noen definerte roller mellom kjønnene. En av dem er tydeligvis at mannen kjører bobilen.

Damer vil lære mer

– Jeg vet om noen driftige damer som tar styringen på bobilen og elsker friheten med å kjøre rundt på norske landeveier. Mitt budskap til de tusenvis av bobil-konene der ute som alltid lar mannen kjøre; ta over styring av bobilen. Prøv. Det er kjempegøy å kjøre disse bilene, oppfordrer Erichsen ivrig.

– Vi ser også at det er et ønske fra mange damer om å lære mer om bobil. Derfor arrangerer vi «Damenes aften» for å øke kunnskap og interesse for damer som har erfaring og nybegynnere som ønsker å prøve bobil, forklarer hun.

Prosjektet startet nettopp som et initiativ for å få flere kvinner bak bobil-rattet.

Ta med venninnegjengen på bobiltur oppfordrer Camilla. Her i gang med dagens middag i bobilen. Foto: Privat

– Dette vil vi fortsette med til vi føler at vi har oppnådd suksess. Vi håper å kunne slutte etter hvert, men det ser dessverre ut til at er langt fram dit, sier Erichsen.

Dra på ferie med venninne-gjengen

– Neste Damenes aften er allerede fylt opp med damer klare for å lære mer om bobil. Her kommer vi med tekniske innspill på forskjellige problemer som kan oppstå på turen. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere runder, og mange som synes det er ekstra gøy å komme hjem med teknisk læring til mannen i huset.

– Det er viktig for meg å vise til at bobil fungerer like ypperlig til ferie med venninner, som ferie med mann og barn. Vi skal vise at det ikke bare er menn som kan være kongen av bobilen og campingplassen, avslutter Erichsen med et smil.

