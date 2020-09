Kvinne (18) prøvde å drepe eks-kjæresten etter å ha blitt avvist – dømt til forvaring

Tirsdag 7. januar møttes fornærmede og siktede etter at forholdet hadde tatt slutt en måneds tid tidligere. De drøftet om de skulle bli sammen igjen, men da sa fornærmede at hun hadde ny kjæreste. Da ble den 18 år gamle kvinnen sint og lei seg, ifølge dommen.

Det var Fædrelandsvennnen som først omtalte dommen.

Dagen etter ringte tiltalte til offeret og ba henne komme hjem til henne. Igjen uttrykte tiltalte at hun ville at de skulle bli kjærester, men uten å nå frem med dette. De ble etter hvert enige om å kjøre tiltalte til legevakta i Arendal for å vurdere innleggelse i psykiatrien.

Da de gikk av bussen i Arendal sentrum ved 16.15-tiden, ville 18-åringen at de skulle gå en tur først.

I Barbu park ville fornærmede snu og gå tilbake, men det ville ikke tiltalte, som ble sint og dro fornærmede med seg.

– Et uhell

Retten legger til grunn at 18-åringen fikk fornærmede ned på en benk der de ble sittende og prate. Tiltalte holdt over låret til offeret mens hun hadde den andre hånden i sekken, ifølge dommen.

Fra sekken dro hun frem en kniv og påførte fornærmede kutt i halsen, håndleddet og i fingrene.

Deretter klarte offeret å komme seg løs, løpe vekk og oppsøke en dame som kom gående. De gikk til en matbutikk, der politi og ambulanse etter hvert kom til. Offeret ble kjørt til sykehus for behandling.

I retten erkjente den tiltalte 18-åringen at hendelsen fant sted, men nektet straffskyld fordi hun mener det var et uhell. Hun har forklart at tanken var å bruke kniven til å true fornærmede, ikke til å skade eller drepe.

18-åringen er tidligere ustraffet, ifølge dommen, men retten skriver følgende om begrunnelsen for å idømme forvaring:

«I vår sak er det tale om et meget alvorlig drapsforsøk, hvor det fremstår som tilfeldig at fornærmede ikke døde. Knivstikkingen skjedde ikke som en impulshandling, men som sluttsteinen i en lengre handlingsrekkefølge. Først lurte og lokket tiltalte med seg gjennom Arendal sentrum mot Barbu park med en kniv oppi sekken, under påskudd av at hun var villig til å bli med til legevakten for akuttpsykiatrisk vurdering og innleggelse».

Ikke tatt stilling til ankespørsmål

Dommerne skriver videre at ordinær fengselsstraff ikke er nok til å verne samfunnet mot 18-åringen. I tillegg til dommen på seks års forvaring, med en minstetid på fire år, nektes 18-åringen å kontakte fornærmede på ubestemt tid.

18-åringens forsvarer, advokat Odd Johan Holck-Steen, ønsker ikke å kommentere dommen foreløpig.

– Vi har foreløpig ikke bestemt om vi vil anke dommen, sier han.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra fornærmedes bistandsadvokat eller fra statsadvokat Beate Rullestad-Jansen.