Seks nye smittetilfeller i Bergen – fjerner lokale koronatiltak

Det er seks nye smittetilfeller i Bergen kommune.

Totalt har Bergen 1.428 smittetilfeller siden utbruddet startet i Norge.

Det opplyser kommunens Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Den siste uken har vi sett en tydelig nedadgående trend i antall nye smittede, og de aller fleste har kjent smittevei. Da er det både naturlig og riktig å lette på de inngripende tiltakene vi alle har måttet leve med de siste ukene, sier Valhammer.

Forbudet med maksimalt ti personer i private sammenkomster blir opphevet fra og med i morgen. Da går Bergen tilbake til de nasjonale retningslinjene på 20 personer.

Valhammer presiserer samtidig at mye av smitten kommunen har sett i høst spores til private sammenkomster og manglende overholdelse av smittevern.

– Jeg vil derfor presisere at de generelle smittevernreglene gjelder for alle sammenkomster.

Kommunen anbefaler fremdeles at restauranter, skjenkesteder og arrangementer fører gjestelister.

Valhammer sier de strenge rutinene knyttet til hjemmekontor vil gjelde frem til nyttår i første omgang.

– Det innebærer at vi fortsatt vil ha det sånn at de fleste som kan er på hjemmekontor, og at ingen bør belaste kollektivsystemet.

Valhammer avsluttet pressekonferansen med å takke byens innbyggere som har deltatt i dugnaden.

– Vi er avhengig av at alle bidrar i fellesskap og har tillit til hverandre, sier byrådslederen.

Pressekonferansen skulle egentlig være på mandag, men byrådet trengte en ekstra dag på å gjennomgå hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig fremover, står det på kommunens hjemmeside.

Byrådet innførte midlertidige smitteverntiltak i Bergen kommune 8. september.

Kommunen lettet på noen tiltak onsdag 23. september, samtidig som det ble bestemt at resterende tiltak skulle forlenges.

Da sa Valhammer at kommunen har hatt en nedgående trend i antall nye smittede hver dag, og at kommunen har grunn til å tro at dette blant annet skyldes tiltakene.