Norsk merkemunnbind svikter i ny test – holder ikke det de lover

En test av munnbind utført på oppdrag fra TV 2 hjelper deg, viser at det er store forskjeller på hvor godt tøymunnbind beskytter.

Munnbindet fra Janus selges på apotek, men er likevel klart dårligst i vår test.

Janus har et dårligere resultat enn de selv hevdet, resultatet er også under den anbefalte standarden. Nå endrer de merkingen.

Testet i laboratorium

TV 2 hjelper deg har testet et utvalg av tøymunnbind som selges til det norske markedet. Tre munnbind fra ulike produsenter og i ulike stoffer ble testet opp mot en europeisk standard.

De tre munnbindene er:

Munnbind i flere lags ull fra Janus

Munnbind i polyester fra Wolford

Munnbind i to lags bomull fra Levis

Selve testen ble utført av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Det er de som også tester kirurgiske munnbind og annet medisinsk beskyttelsesutstyr for norske helseforetak.

Instituttet testet tre eksemplarer av hver maske på samme måte som de tester kirurgiske munnbind. Partikler av en kjent størrelse og konsentrasjon sendes igjennom munnbindet, og deretter måles det hvor mange partikler som trenger gjennom.

Dette gir en såkalt filtreringseffekt, forklarer forskningsleder på FFI, Marius Dybwad.

Forskningsleder Marius Dybwad i FFI Foto: Christina Honningsvåg

– Filtreringseffekt er et mål på hvor bra munnbindet fanger eller stopper partikler. Partiklene det testes med er kun tre mikrometer store, det vil si tre tusendels millimeter eller tre milliondels meter.

Et kirurgisk munnbind som har en filtreringseffekt på 98% vil altså stoppe 98 av 100 partikler.

Europeisk standard

Tidligere i år gikk regjeringen og Folkehelseinstituttet ut og sa at gjenbrukbare munnbind og munnbind i tøy kunne være et godt alternativ til de medisinske munnbindene.

Utfordringen med disse munnbindene er at de ikke har en standard de må følge, ifølge overlege i FHI, Bjørn Iversen.

– Det er gjort få tester av denne typen munnbind, så vi vet ikke filtreringseffekten. Men vi oppfordrer alle som selger slike munnbind til å få testet sine produkter.

Munnbindene i vår test ble testet opp mot et kirurgisk munnbind, og mot en ny europeisk anbefaling.

For kirurgiske munnbind finnes det en standard som fastsetter absolutte krav til filtreringseffekt.

Kirurgisk munnbind Type I munnbind skal ha en filtreringseffekt større eller lik 95%.



Type II munnbind skal ha en filtreringseffekt større eller lik 98%.

For ikke-medisinske munnbind og tøyansiktsmasker finnes det derimot ikke en slik standard, men kun en veileder, forklarer Iversen.

– I juni 2020 ble det utgitt en veiledning fra det Europeiske standardiseringsorganet CEN. Selv om det ikke er en formell standard så fastsettes det to nivåer for ikke-medisinske munnbind.

Nivå 1 filtreringseffekt større eller lik 70%.

Nivå 2 skal ha en filtreringseffekt større eller lik 90%.

– Overraskende resultat

Janus har tidligere testet sine munnbind hos FFI. Disse testene var gjort på et uferdig munnbind, altså manglet sømmene og strikkene rundt ørene. Testene ble utført i mars 2020 og ga en filtreringseffekt på 81,5%. Denne effekten er også oppgitt på nettsidene til Janus, samt kjøpslenken hos apoteket som selger masken.

EGEN NETTSIDE: Dette skrev Janus om testingen av munnbindet. Foto: skjermdump janus.no

I FFIs test for TV 2 hjelper deg er testresultatet et helt annet. Etter å ha testet tre munnbind fikk de en gjennomsnittlig filtreringseffekt på bare 56,5%. Dette er lavere enn det de selv hevder, men også lavere enn den anbefalte europeiske standarden.

Levis og Wolford hadde begge en filtreringseffekt som var høyere enn den europeiske veilederen på 70%, med gjennomsnittsverdier på henholdsvis 75,9% og 70,8%.

Iversen i FHI er overrasket over resultatet til Janus.

OPPFORDRING: Overlege i FHI, Bjørn Iversen, mener Janus må endre merkingen på sitt produkt. Foto: Christina Honningsvåg/TV 2 hjelper deg.

– Janus sitt munnbind har gjort det bra i innledende stofftester, så jeg er overrasket over at resultatet her er på 56,5%. Men dette viser også at det er viktig at produsenter tester produktene sine, og også det ferdige produktet.

Han mener Janus nå må ta grep.

– De kan ikke, med disse testresultatene, fortsatt hevde at deres munnbind har en filtreringseffekt på over 80%.

– Et mysterium

Janus selv har ingen forklaring på det dårlige testresultatet.

– Jeg har egentlig ingen forklaring på det, for dere har tatt en test hos FFI, og vi har tatt en annen test hos FFI, og det er ikke feil med vår som viser over 80 og det er ikke feil med deres. Så for oss handler dette om et mysterium, sier konsernsjef i Janus, Janne Vangen.

Hun sier de nå undersøker resultatene hos FFI og prøver å finne ut av hvor problemet ligger. At en test ble gjort på et uferdig produkt, og en annen på det ferdige produktet skal ikke være årsaken, mener Vangen.

– Nei, for det har vi også snakket med dem om. Det vi testet da er akkurat det samme som dere har testet, det eneste som er i tillegg er sømmen og strikkene rundt ørene. For det viser seg at sømmen og strikken har liten betydning i testen.

SPRIKENDE TESTER: Munnbindet fra Janus testet dårligere enn de selv hevdet. Foto: Christina Honningsvåg/TV 2 hjelper deg.

Konsernsjefen sier de fortsatt vil selge munnbindene sine fremover, men de vil endre merkingen.

– Vi har et akkreditert laboratorium i EU som gir oss over 73%, så nå kommer vi til å endre bruksanvisningen på munnbindet og legge oss inntil community masks, som viser over 70%.

– Hvordan føles det, at dere har solgt et munnbind og sagt at det har overholdt 80% filtreringseffekt og så er det kanskje bare 56%?

– Ja, eller så er det kanskje 80, det er det vi ikke vet. Vi har ingen god forklaring på dette før vi får gravd oss ned i det, og det er det vi holder på med hele døgnet, sier Vangen.