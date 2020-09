– Han er gammel og over toppen

Se Chelsea mot Crystal Palace på lørdag fra 13:00 på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Sumo.

Forventningene til Thiago Silva etter overgangen til Chelsea har naturligvis vært store, men starten i England er ikke blitt slik de ansvarlige på Stamford Bridge ønsket seg.

I Premier League-debuten mot West Bromwich vartet brasilianeren opp med en megatabbe - som Callum Robinson konverterte til 2-0 ledelse for hjemmelaget i oppgjøret som til slutt endte 3-3.

TV 2s fotballekspert er klar på at grunnlaget for å dømme Silvas start i den blå trøya ikke er all verden, men drar allikevel kjensel på aspekter som har preget spillet til brassen.

En treffsikkerhet på 93 på pasningene (80 av 86) og en på papiret ok opptreden ble overskygget av den grusomme tabben, lederrollen i et forsvar som slapp inn tre mot en dumpekandidat og en situasjon der brasilianeren til slutt ble byttet ut da laget jaktet poenggivende scoring.

– Jeg synes det har vært ganske typisk ham. Han har stort sett vært veldig god, men har en lei uvane med å gjøre stygge feil. Når de i tillegg blir utslagsgivende for resultatene, så ødelegger det for helheten. Han skal ikke ha mange slike feil før den engelske pressen vil vende seg mot ham, sier Simen Stamsø-Møller.

Over middagshøyden

Silva har rukket å bli 36 år. Den høye alderen er også et punkt som gjør at Stamsø-Møller stiller seg tvilende:

– Han er en gammel mann, og er egentlig over toppen. Det skal sies at den rutinen og erfaringen han sitter inne med kan være veldig bra for miljøet i garderoben og på treningsfeltet, men når det gjelder nivået på banen, så tror jeg han skal få kjørt seg i fremtiden. Jeg er ikke noe tryggere på at Chelsea skal få bukt med forsvarsproblemene med ham bak der, forklarer TV 2s fotballkommentator og -ekspert.

Kan bli skjebnesvangert

Stamsø-Møller skal se nærmere på nettopp dette inn mot lørdagens Premier League-sending, og tror også Chelsea-sjef Frank Lampard kan få problemer med klubbeier Roman Abramovitsj dersom Silva ikke blir kvitt tabbene.

– Chelsea er allerede blant de dårligste lagene defensivt i ligaen, iallfall blant toppklubbene, og dersom de fortsetter å tape poeng på grunn av et forsvar som lekker og gjør store tabber, så kan det i verste fall koste Lampard jobben. Han har en høy stjerne i klubben, men det går en grense for hvor mye Abramovitsj vil tolerere, sier Stamsø-Møller.

Silva var ikke med da Chelsea røk ut av ligacupen mot Tottenham tirsdag kveld.

